Silinen yorumlar yetmedi: Robinhood uygulaması Google Play Store'da 1,1 yıldıza düştü

Robinhood uygulaması bundan birkaç haftaya kadar bu kadar gündemde değildi. Fakat hisse alım satım uygulaması olan Robinhood, Gamestop olayıyla birlikte gündemin zirvesine oturdu. Gamestop hareketine katılanların büyük bir kısmı, Reddit'teki yorumların da etkisiyle Gamestop hisselerini Robinhood uygulaması üzerinden aldı. Fakat Robinhood uygulaması, geçtiğimiz hafta hisse alım satımını durdurdu.

Bu durum kullanıcıların büyük tepkisini topladı. Kullanıcılar, tepkilerini ise Robinhood'un Google Play Store yorumlarında gösterdi. Bu tepkilerle birlikte uygulamanın Google Play Store'daki puanı 1 yıldıza kadar düştü. Ancak daha sonra Google'ın 100 bine yakın yorumu sildiği fark edildi. Fakat görünüşe bakılırsa bu durum dengeleri pek de değiştirmedi.

ROBİNHOOD'UN YILDIZI TEKRAR GERİLEDİ

Google Play Store'da Robinhood uygulaması 1,1 yıldıza geriledi. Kullanıcılar, böylece tepkilerini tekrar göstermiş oldu. Uygulama iOS tarafında ise hala 4 yıldıza sahip. Ancak yine de iOS tarafında olumsuz yorumlar var.

GOOGLE SÖZCÜSÜ DOĞRULADI

Google'ın Robinhood uygulamasındaki yorumları kaldırmasının neden olarak Google Play Store politikaları gösterilmişti. The Verge'e konuşan Google sözcüsü ise geçen haftaki temizleme operasyonunda silinmeyen mevcut incelemelerin Google'ın politikalarına uygun olduğunu ve kaldırılmayacağını doğruladı.

