Siliviri’de kömür kırma makinesinde yakalanan FETÖ firarisinin görüntüleri ortaya çıktı

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması soruşturmalarından firari durumdayken dün yakalanan Cemil K.’nın kömür kırma makinesinde saklanırken görüntüleri ortaya çıktı. FETÖ üyesi Cemil K.’nın eşi Kübra K. da aynı gün Esenyurt’ta yakalanarak gözaltına alınmıştı.

Güvenlik kaynaklarına dayanan bilgilere göre; İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY’nin firari üyelerine yönelik çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.

Örgüte yönelik yürütülen soruşturma kapsamında üç yıldır FETÖ firarisi olarak aranan Cemil K., dün polisin geldiğini görünce çalıştığı fabrikanın kömür kırma makinesine saklanmış, emniyet ekiplerinin titiz çalışması sonucu yakalanarak gözaltına alınmıştı. Yakalanan zanlının, ağabeyi Vahap K. ve eniştesi İlyas İ.’nin sahibi olduğu Silivri’deki fabrikanın kömür kırma makinesinde saklanırken görüntüleri ortaya çıktı. Elde edilen görüntülerde, Cemil K., fabrikadaki kömür kırma makinesinin merdivenlerine tırmanırken yakalandığı anlar yer alıyor.

Örgüt üyesinin eşi Kübra K. da aynı gün Esenyurt’ta yakalanarak gözaltına alındı. Kübra K.’nın, polisteki işlemlerinin ardından bu sabah adliyeye sevk edildiği öğrenildi.

Fabrikanın sahibi olduğu öne sürülen FETÖ üyesi Cemil K.’nın ağabeyi Vahap K. ile enişte İlyas İ. de “Teröre yardım ve yataklık” yapmaktan gözaltına alınmıştı.

Cemil K.’nın, polisteki işlemlerinin ardından bu sabah adliyeye sevk edildiği öğrenildi.

