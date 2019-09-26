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Silivri açıklarında meydana gelen deprem Çorlu’da da hissedildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.09.2019 14:57 | Son Güncelleme

İstanbul’un Silivri ilçesi açıklarında Afet ve Acil Durum (AFAD) Genel Müdürlüğü verilerine göre 7 kilometre derinlikte ve 5.8 büyüklüğündeki deprem Silivri’nin komşu ilçesi Çorlu’da da hissedildi.

Silivri açıklarında meydana gelen deprem Çorlu’da da hissedildi

İstanbul’un Silivri ilçesi açıklarında Afet ve Acil Durum (AFAD) Genel Müdürlüğü verilerine göre 7 kilometre derinlikte ve 5.8 büyüklüğündeki deprem Silivri’nin komşu ilçesi Çorlu’da da hissedildi. Depreme iş yerlerinde yakalananlar bulundukları alanları hızla terk ederek ilçenin meydanları ile park ve bahçelerinde toplandılar.
Cumhuriyet Meydanı’nda yer alan Çorlu Belediye binasında çalışanlar ve belediyeye işleri için gelen vatandaşlar da deprem anında binayı terk ederek Cumhuriyet Meydanı’nda toplandı.
Deprem nedeniyle henüz her hangi bir hasar bildirimi yapılmazken, Çorlu’da depremi hisseden vatandaşlar büyük panik ve korku yaşadı.

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