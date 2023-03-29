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  4. Silivri açıklarında yakalandılar! Balıkçıları da şaşırttı... "Canavara benziyor ama değil"

Silivri açıklarında yakalandılar! Balıkçıları da şaşırttı... "Canavara benziyor ama değil"

29.03.2023 10:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Silivri açıklarında avlanmaya çıkan balıkçıların ağına 60 ve 50 kg'lık 2 dev fener balığı takıldı. Ortalama olarak yetişkin bir fener balığının ağırlığı en fazla 32 kg olarak bilinirken yakalanan balıklar balıkçıları da şaşırttı. Dev balıklar Türkiye Deniz Canlıları Müzesi’ne getirildi. Konuyla ilgili konuşan Türkiye Deniz Canlıları Müzesi Kurucusu Kenan Balcı ise “Canavara benziyor ama değil. Sevimsiz görüntüsü var ama çok da sevimli. Silivri açıklarında istavrit sürüsü içinden yakalandı" dedi.

Silivri açıklarında yakalandılar! Balıkçıları da şaşırttı... "Canavara benziyor ama değil"

Önceki gün Silivri açıklarında avlanmaya çıkan balıkçıların ağına ağırlıkları 50 ve 60 kg gelen 2 adet dev fener balığı takıldı. Ortalama olarak yetişkin bir fener balığının ağırlığı en fazla 32 kg olarak bilinirken yakalanan balıklar balıkçıları da şaşırttı.

DEV FENER BALIKLARI 3 GÜN BOYUNCA SERGİLENECEK, SONRA...

Dev fener balıkları Beylikdüzü’nde bulunan Türkiye Deniz Canlıları Müzesi’ne getirildi. 3 gün boyunca sergilenecek olan balıkların etleri satıldıktan sonra iskeletlerinin ise mumyalanarak müzede sergileneceği öğrenildi.

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“CANAVARA BENZİYOR AMA DEĞİL”

Konuyla ilgili konuşan Türkiye Deniz Canlıları Müzesi Kurucusu Kenan Balcı, “Canavara benziyor ama değil. Sevimsiz görüntüsü var ama çok da sevimli. Silivri açıklarında istavrit sürüsü içinden yakalandı. 3 gün sergilendikten sonra satışa sunulacaktır. Etini müşterilere satacağız iskeletini omurgasını da Türkiye Deniz Canlıları Müzesi’ne armağan edeceğiz. Her zaman gözüküyor ama bu kadar büyük gözükmüyordu. İkisi bir arada denk geldi çok güzel oldu” dedi. (İHA)

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İstanbul Silivri fener balığı

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