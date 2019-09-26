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Silivri Belediye Başkanı devlet hastanesi önünde açıklama yaptı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.09.2019 18:05 | Son Güncelleme

MERKEZ üssü Silivri açıkları olan 5.8 büyüklüğündeki deprem sırasında Silivri Devlet Hastanesi'nde bulunan hastalar kendilerini dışarıya attı.

Şahin BOZKURT-Murat SOLAK/İSTANBUL,(DHA)- MERKEZ üssü Silivri açıkları olan 5.8 büyüklüğündeki deprem sırasında Silivri Devlet Hastanesi'nde bulunan hastalar kendilerini dışarıya attı. Başhekimin kararıyla hastane bahçesinde hastalar için çadırlar kuruldu. Yapılan incelemelerin ardından hastalar tekrardan bina içine alındı. Olay yerine gelen Siliviri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz açıklama yaptı.

Silivri Devlet Hastanesi'nde bulunan hastalar depremin şiddetiyle kendilerini dışarıya attı. Yatakta tedavi edilen hastalar ise doktor ve hemşirelerin yardımıyla dışarıya çıkarıldı. Dışarıya çıkan hastalar iççin hastane bahçesinde çadır kuruldu. Saat 16.30 civarı hastanede yapılan incelemelerin ardından bahçedeki hastalar tekrar hastane içine götürüldü.

KAYMAKAM VE BELEDİYE BAŞKANI İNCELEMELERDE BULUNDU

Silivri Kaymakamı Ali Partal ve Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz olay yerine gelerek Silivri Devlet Hastanesi'nde incelemelerde bulundu. Yapılan incelemelerin ardından Başkan Volkan Yılmaz basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Başkan Volkan Yılmaz, "5.8'lik bir deprem yaşan Silivri'de ancak bir can kaybı yok. 8 tane çeşitli yerlerinde hafif şekilde yaralı vatandaşlarımız var. Bunların bir çoğu panik halinde oluşan yaralanmalar. Hepsi ayakta tedavi edilip taburcu edildi. Silivri'de şuan tahliye edilen bir yer yok. 6 tane inşaat mühendisimiz şuan incelemeleri bitirdi. Binanın taşıyıcı sisteminde herhangi bir hasar yok. Herhangi bir çatlak ya da tehlike arz edecek bir durum yok. Dolayısıyla hastanenin tahliye edilmesi gibi bir durum söz konusu değil. Vatandaşımız panik halinde hastaneden çıkmış. Çevre bakanlığımızın ekipleri de şuan Silivri'ye geliyor. Çeşitli binalarda incelemeler yapacaklar. Hasar olan, boşaltılması gereken binalar olursa bu basınla paylaşılacak. Şuan Silivri'de boşaltılması gereken bir bina tespit edemedik. Çalışmalarımız sürüyor" dedi.

Kurulan çadırlar ile ilgili de açıklama yapan Başkan Yılmaz, " Hastalar sıcak havadan korunabilmesi için başhekimimiz böyle bir önlem aldı" diye konuştu.

Öte yandan depremin şiddetiyle Silivri halkı sokağa döküldü. Sarsıntı sırasında 5 katlı bir binanın çatısındaki parçalar girişte bulunan bir kafenin bahçe çatısına düştü.

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