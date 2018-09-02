Silivri Belediye Başkanı Işıklar: 1 hayvanda tespit edildi

Özgür Deniz KAYA-Ersan SAN-Yılmaz BEZGİN / İSTANBUL,(DHA) SİLİVRİ Belediye Başkanı Özcan Işıklar, ilçede yaşanan şarbon vakasına ilişkin, "Benim edindiğim bilgilere göre yayılma riski yok. Konu kontrol altında. Tespit ve takip işlemleri devam ediyor. 1 tane hayvanda tespit edilmiş. Bu akşam konu netleşmiş olur. Aşılama işlemlerine başlandığı bilgisini aldık" dedi. Silivri Belediye Başkanı Özcan Işıklar, "Şarbon krizi ilk defa yaşanıyor. Duyumumuz bile ilk. Böyle olunca takdir edersiniz ki, kontrol ve denetim zorlaşıyor. Sorun şu biz kurban kesim sırasında 45 yere ruhsat verdik. Hatta kurban satıcılarından çok tepki aldık. Bu tepkileri göğüsledik, anlayışla karşıladık. Vatandaşın sağlığı açısından böyle bir tepki almamız normal. 45 kesim yapılan yerde şikayet ve hastalık gibi sıkıntı görmedik. Hayvan bakılan yerlerdeki denetimi sürekli yapmanız lazım" dedi. "6-7 bölgede hayvan bakım yerleri oluşturulmalı. Bunlar yapılırsa bu sıkıntıları önlemek daha kolay olur" diyen Işıklar, "45 kesim yerinde kesinlikle böyle bir vaka yok. Süreklilikle hayvan bakılan yerlerde çok şükür böyle bir sıkıntı yaşamadık. 5 hayvandan birinde olduğunu öğrendik. Kesin bilgiyi Tarım Müdürlüğü'ndeki arkadaşlardan alacağız. Aşılama ilgili önlemler alındı. Ahırlar kontrol ediliyor" ifadelerini kullandı.

"YAYILMA RİSKİ YOK"

Işıklar, "Benim edindiğim bilgilere göre yayılma riski yok. Konu kontrol altında. Tespit ve takip işlemleri devam ediyor. 1 tane hayvanda tespit edilmiş. Bu akşam konu netleşmiş olur. Aşılama işlemlerine başlandığı bilgisini aldık" diye konuştu.

HAYVANINA AŞILAMA YAPILAN ÇİFTÇİ KONUŞTU

Öte yandan hayvanlarına aşılama yapıldığını söyleyen Yaşar Çabukel, "İlçe Tarım'dan geldiler. Aşılarını yaptılar. Diğer taraflara gittiler. Şu anda hiçbir yerde sorun yok.1 tane hayvanda çıkmış diye biliyoruz. Benim hayvanlarımda bir sıkıntı çıkmadı ama tedirgin olduk" diye konuştu.

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