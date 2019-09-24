HABER

Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz’dan deprem sonrası açıklama

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.09.2019 14:24 | Son Güncelleme

Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, Silivri açıklarında meydana gelen 4.6 şiddetindeki deprem ile ilgili yaptığı açıklamada, “Silivri’de şu an her şey normal olarak devam ediyor.

Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, Silivri açıklarında meydana gelen 4.6 şiddetindeki deprem ile ilgili yaptığı açıklamada, “Silivri’de şu an her şey normal olarak devam ediyor. Bize ulaşan can ya da mal kaybı yok. Şu an için okulların boşaltılması söz konusu değil. Tatil de söz konusu değil” dedi.
Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, Silivri açıklarında meydana gelen 4.6 şiddetindeki deprem ile ilgili basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Yılmaz, “Silivri’de şu an her şey normal olarak devam ediyor. Bize ulaşan can ya da mal kaybı yok. Ben yer bilimci deprem bilimci de değilim. Şöyle bir gerçek var; İstanbul’da yaşayan herkesin beklenen büyük depremle yüzleşecektir. Biz burada Doğa Hareketleri Araştırma Derneği ile ortaklaşa bir proje yürütüyoruz. Bizim belediyemizin sınırları içerisinde 365 gün 7/24 bu doğa hareketleri izleniyor. Bu depremin beklenen büyük depremin öncüsü olması gibi bir özelliği yok. Bunu bilelim. Yaklaşan büyük deprem ile ilgili olarak ne kadar hazırız bunu sorgulayalım. Bir an önce İstanbul’u depreme hazır bir kent haline getirmemiz gerekir” açıklamasını yaptı.
Silivri’de 3 gün sürecek bir deprem çalıştayı olacağını kaydeden Yılmaz, “Bu deprem çalıştayda ele alınacak. Şu an vatandaşı olumsuz etkileyecek bir durum yok. Depreme dayanıklı binaları bir an önce hazır hale getirmeliyiz. Okullarda eğitim devam ediyor. Yer kabuğuna yakın olduğu için deprem şiddetli hissedildi. Çocuklarımız ve öğretmenlerimiz bundan dolayı dışarı çıkarıldı. Şu an için okulların boşaltılması söz konusu değil. Tatil de söz konusu değil” dedi.

İstanbul'da dehşet anları! Genç kadının yardımına vatandaşlar koştuİstanbul'da dehşet anları! Genç kadının yardımına vatandaşlar koştu
Bayburt AFAD’dan ‘Afet Çantası’ için renkli tanıtımBayburt AFAD’dan ‘Afet Çantası’ için renkli tanıtım
Ölümden zıplayarak kurtulduÖlümden zıplayarak kurtuldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Korkunç! 6 kişi öldü, 2'si asker 27 kişi yaralandı

Korkunç! 6 kişi öldü, 2'si asker 27 kişi yaralandı

FETÖ'ye yönelik peş peşe operasyon: Çok sayıda gözaltı

FETÖ'ye yönelik peş peşe operasyon: Çok sayıda gözaltı

Binlerce memuru ilgilendiriyor! Meclis'e sunuldu

Binlerce memuru ilgilendiriyor! Meclis'e sunuldu

'Çok net, G.Saray'ın önünü kesiyorlar!'

'Çok net, G.Saray'ın önünü kesiyorlar!'

İstanbul'da deprem!

İstanbul'da deprem!

ABD'den Türkiye'ye yeni teklif

ABD'den Türkiye'ye yeni teklif

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Bakan Soylu, Emniyet'ten ihraç edilenlerin sayısını açıkladı

Bakan Soylu, Emniyet'ten ihraç edilenlerin sayısını açıkladı

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Gece yarısı katliam gibi kaza!

Gece yarısı katliam gibi kaza!

Neslican Tay'a son veda!

Neslican Tay'a son veda!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
PKK'nın arşivinde devlet yöneticilerine suikast talimatı ortaya çıktı

PKK'nın arşivinde devlet yöneticilerine suikast talimatı

İstanbul'da meydana gelen depreme ilişkin AFAD'dan açıklama

15 artçı deprem meydana geldi

Son dakika: Irak'ın kuzeyine hava harekatı! 3 terörist öldürüldü

Irak'ın kuzeyine hava harekatı!

İBB Başkanı İmamoğlu'ndan Haydarpaşa ve Sirkeci Garı açıklaması

İmamoğlu'ndan Haydarpaşa ve Sirkeci Garı açıklaması

Depremin ardından İstanbul'da okullar tatil olacak mı? Valilikten açıklama

İstanbul'da okullar tatil olacak mı? Açıklama geldi

Diyarbakır Anneleri'nin eyleminde son durum! Haberi HDP il başkanlığı önünde aldı

Günlerdir bekliyordu! Haberi alınca yıkıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.