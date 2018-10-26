Silivri Belediyesi'nden 40 bin bayrak

Cuma namazı çıkışında ilçe genelindeki 69 camide dağıtılan 40 bin Türk Bayrağı ile 'din ve bayrak olguları birdir' mesajı verilmek istendiğini söyleyen Özcan Işıklar, Bu etkinlikteki amacımız ülkemize güzel bir mesaj vermekti. Buradan Türkiye Cumhuriyeti?ne, bizi Cumhuriyet yapan, bizi biz yapan, bizi var eden değerlerimize bir mesaj göndermekti. Mübarek dinimizi, mukaddes bayrağımızı Cumhuriyet Bayramı gibi anlamlı bir gün ile birleştirmek istedik dedi.

'BÜYÜK BİR MEDENİYETİN DEVAMI OLDUĞUMUZU GÖSTERMEK İSTEDİK'

"Toplum olarak bir arada bulunmamız ve huzurumuzu bozmaya çalışanlara karşı birlik olmamız gerek" diyen Işıklar, Burada yaşanan tartışmaları bir kenara koymak istedik. Bizim ortak bir hedefe ve morale ihtiyacımız var. Bizi bu coğrafya üzerinde kiracı gibi göstermeye çalışanlara Silivri'den mesaj vermek istiyoruz. Mübarek din de bizim, bayrak da bizim. Büyük bir medeniyetin devamı olduğumuzu göstermek istedik ifadelerini kullandı.

'BİRLİK OLMAMIZ, TEK YÜREK OLMAMIZ LAZIM'

Etkinliğe katılan Şenel Hançer, Cumhuriyet Bayramımızın yıl dönümlerinde böyle güzelliklerimizi görmek mutlu ediyor derken bir diğer katılımcı İbrahim Büyükertes,Birlik beraberliğimizi her zaman korumamız lazım, birlik olmamız lazım, tek yürek olmamız lazım dedi.