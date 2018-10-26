HABER

Silivri Belediyesi'nden 40 bin bayrak

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.10.2018 22:42 | Son Güncelleme

Silivri Belediyesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları için vatandaşlara 40 bin Türk Bayrağı dağıttı. Dağıtımda yer alan Silivri Belediye Başkanı Özcan Işıklar amaçlarının, toplumu birleştiren, bir arada tutan değerleri canlandırmak olduğunu ifade etti.

Silivri Belediyesi'nden 40 bin bayrak

Cuma namazı çıkışında ilçe genelindeki 69 camide dağıtılan 40 bin Türk Bayrağı ile 'din ve bayrak olguları birdir' mesajı verilmek istendiğini söyleyen Özcan Işıklar, Bu etkinlikteki amacımız ülkemize güzel bir mesaj vermekti. Buradan Türkiye Cumhuriyeti?ne, bizi Cumhuriyet yapan, bizi biz yapan, bizi var eden değerlerimize bir mesaj göndermekti. Mübarek dinimizi, mukaddes bayrağımızı Cumhuriyet Bayramı gibi anlamlı bir gün ile birleştirmek istedik dedi.

'BÜYÜK BİR MEDENİYETİN DEVAMI OLDUĞUMUZU GÖSTERMEK İSTEDİK'

"Toplum olarak bir arada bulunmamız ve huzurumuzu bozmaya çalışanlara karşı birlik olmamız gerek" diyen Işıklar, Burada yaşanan tartışmaları bir kenara koymak istedik. Bizim ortak bir hedefe ve morale ihtiyacımız var. Bizi bu coğrafya üzerinde kiracı gibi göstermeye çalışanlara Silivri'den mesaj vermek istiyoruz. Mübarek din de bizim, bayrak da bizim. Büyük bir medeniyetin devamı olduğumuzu göstermek istedik ifadelerini kullandı.

'BİRLİK OLMAMIZ, TEK YÜREK OLMAMIZ LAZIM'

Etkinliğe katılan Şenel Hançer, Cumhuriyet Bayramımızın yıl dönümlerinde böyle güzelliklerimizi görmek mutlu ediyor derken bir diğer katılımcı İbrahim Büyükertes,Birlik beraberliğimizi her zaman korumamız lazım, birlik olmamız lazım, tek yürek olmamız lazım dedi.

'TÜM VATANDAŞLARIMIZI DAVET EDİYORUM'

Işıklar 29 Ekim Pazartesi günü yapılacak Cumhuriyet Yürüyüşü ile ilgili olarak, 'Gerçekleşecek yürüyüşe etnik kökeni, kimliği ne olursa olsun tüm vatandaşlarımızı davet ediyorum. Silivri hepimizin, Silivri Belediyesi hepimizin, ben de herkesin belediye başkanı olarak bu yürüyüşe herkesi davet ediyorum. Burada yaşayan herkese yıllardır hizmet ediyorum. Bizim siyasetimiz yok dedi.

29 Ekim Pazartesi günü saat 19.30?da Silivri Belediyesi önünden başlayacak olan Cumhuriyet Korteji, Atatürk Anıtı'na kadar devam edecek. Kutlamalar Özgün konseri ve havai fişek gösterisi ile sona erecek.

PARTNERBu resimdeki garipliği fark ettiniz mi?Bu resimdeki garipliği fark ettiniz mi?
Kılıçdaroğlu: Hiç kimsenin genel başkan adaylığının önünü kesmedimKılıçdaroğlu: Hiç kimsenin genel başkan adaylığının önünü kesmedim
Süper model Natalia Vodianova, kadınlar için Antalya'da (4)Süper model Natalia Vodianova, kadınlar için Antalya'da (4)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
29 Ekim Silivri Belediyesi 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı

En Çok Okunan Haberler

Dilara cinayetinde korkunç detaylar! Eski kocası zorla ilişkiye girmiş

Dilara cinayetinde korkunç detaylar! Eski kocası zorla ilişkiye girmiş

15 bin TL maaşla çalışacak Türk eleman arıyorlar

15 bin TL maaşla çalışacak Türk eleman arıyorlar

Mustafa Sandal'dan olay fotoğraf! Emina Jahovic'e nispet mi?

Mustafa Sandal'dan olay fotoğraf! Emina Jahovic'e nispet mi?

Öğretmen ile lise öğrencinin yasak aşk rezaleti

Öğretmen ile lise öğrencinin yasak aşk rezaleti

Devlet Bahçeli'den sürpriz 29 Ekim kararı!

Devlet Bahçeli'den sürpriz 29 Ekim kararı!

MHP'li Yalçın'dan olay yaratacak sözler! İsim verdi

MHP'li Yalçın'dan olay yaratacak sözler! İsim verdi

İlginizi Çekebilir

Mustafa Destici'ye büyük şok! 'Ahlaksız herif'

Mustafa Destici'ye büyük şok! 'Ahlaksız herif'

Bedelli askerlik kuyruğu gece de devam etti! 24 saat açık olacak

Bedelli askerlik kuyruğu gece de devam etti! 24 saat açık olacak

'Bakan talimat verdi, dışarıya çıkartıldı'

'Bakan talimat verdi, dışarıya çıkartıldı'

Selahattin Demirtaş 2 yıl sonra hakim karşısına çıktı

Selahattin Demirtaş 2 yıl sonra hakim karşısına çıktı

Sigara içenlere bir kötü haber daha! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni talimat

Sigara içenlere bir kötü haber daha! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni talimat

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Türkiye'yi yasa boğan açıklama: 2 askerimiz donarak şehit oldu

Türkiye'yi yasa boğan açıklama: 2 askerimiz donarak şehit oldu

Akdeniz'de 4.2 şiddetinde deprem (AFAD-Kandilli Son Depremler)

Akdeniz'de 4.2 şiddetinde deprem (AFAD-Kandilli Son Depremler)

Suudi Arabistan konsolosluğu civarında dikkat çeken çalışma

Suudi Arabistan konsolosluğu civarında dikkat çeken çalışma

Meteoroloji'den son dakika kar uyarısı! Hafta sonuna dikkat

Meteoroloji'den son dakika kar uyarısı! Hafta sonuna dikkat

Türkiye'den Cemal Kaşıkçı hamlesi! Suudi Arabistan'dan istendi

Türkiye'den Cemal Kaşıkçı hamlesi! Suudi Arabistan'dan istendi

İstanbul Esenyurt’ta polise silahlı saldırı!

İstanbul Esenyurt’ta polise silahlı saldırı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.