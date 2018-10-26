HABER

Silivri Belediyesi'nden 40 bin bayrak

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.10.2018 17:18 | Son Güncelleme

SİLİVRİ Belediyesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları için vatandaşlara 40 bin Türk Bayrağı dağıttı.

İSTANBUL,(DHA)-SİLİVRİ Belediyesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları için vatandaşlara 40 bin Türk Bayrağı dağıttı. Dağıtımda yer alan Silivri Belediye Başkanı Özcan Işıklar amaçlarının, toplumu birleştiren, bir arada tutan değerleri canlandırmak olduğunu ifade etti. Cuma namazı çıkışında ilçe genelindeki 69 camide dağıtılan 40 bin Türk Bayrağı ile 'din ve bayrak olguları birdir' mesajı verilmek istendiğini söyleyen Özcan Işıklar, Bu etkinlikteki amacımız ülkemize güzel bir mesaj vermekti. Buradan Türkiye Cumhuriyeti?ne, bizi Cumhuriyet yapan, bizi biz yapan, bizi var eden değerlerimize bir mesaj göndermekti. Mübarek dinimizi, mukaddes bayrağımızı Cumhuriyet Bayramı gibi anlamlı bir gün ile birleştirmek istedik dedi. 'BÜYÜK BİR MEDENİYETİN DEVAMI OLDUĞUMUZU GÖSTERMEK İSTEDİK' "Toplum olarak bir arada bulunmamız ve huzurumuzu bozmaya çalışanlara karşı birlik olmamız gerek" diyen Işıklar, Burada yaşanan tartışmaları bir kenara koymak istedik. Bizim ortak bir hedefe ve morale ihtiyacımız var. Bizi bu coğrafya üzerinde kiracı gibi göstermeye çalışanlara Silivri'den mesaj vermek istiyoruz. Mübarek din de bizim, bayrak da bizim. Büyük bir medeniyetin devamı olduğumuzu göstermek istedik ifadelerini kullandı. 'BİRLİK OLMAMIZ, TEK YÜREK OLMAMIZ LAZIM' Etkinliğe katılan Şenel Hançer, Cumhuriyet Bayramımızın yıl dönümlerinde böyle güzelliklerimizi görmek mutlu ediyor derken bir diğer katılımcı İbrahim Büyükertes,Birlik beraberliğimizi her zaman korumamız lazım, birlik olmamız lazım, tek yürek olmamız lazım dedi. 'TÜM VATANDAŞLARIMIZI DAVET EDİYORUM' Işıklar 29 Ekim Pazartesi günü yapılacak Cumhuriyet Yürüyüşü ile ilgili olarak, 'Gerçekleşecek yürüyüşe etnik kökeni, kimliği ne olursa olsun tüm vatandaşlarımızı davet ediyorum. Silivri hepimizin, Silivri Belediyesi hepimizin, ben de herkesin belediye başkanı olarak bu yürüyüşe herkesi davet ediyorum. Burada yaşayan herkese yıllardır hizmet ediyorum. Bizim siyasetimiz yok dedi. 29 Ekim Pazartesi günü saat 19.30?da Silivri Belediyesi önünden başlayacak olan Cumhuriyet Korteji, Atatürk Anıtı'na kadar devam edecek. Kutlamalar Özgün konseri ve havai fişek gösterisi ile sona erecek.

PARTNERSimit yiyerek zayıflayabilirsiniz! Nasıl mı...Simit yiyerek zayıflayabilirsiniz! Nasıl mı...
Ünlülerin desteklediği lisedeki başkanlık seçimini Hakan Çelik kazandıÜnlülerin desteklediği lisedeki başkanlık seçimini Hakan Çelik kazandı
Manisa'da bedelli askerler önce yemin etti sonra da terhis olduManisa'da bedelli askerler önce yemin etti sonra da terhis oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Sivas'ta hayvanları öldüren 'böcek paraziti' köylüleri şaşkınlığa uğrattı

Sivas'ta hayvanları öldüren 'böcek paraziti' köylüleri şaşkınlığa uğrattı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Andımız' mesajı! 'Bir kez daha tekrar ediyorum' deyip duyurdu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Andımız' mesajı! 'Bir kez daha tekrar ediyorum' deyip duyurdu

Arda Turan'ın oğlu Hamza Arda doğdu! Arda'dan ilk açıklama

Arda Turan'ın oğlu Hamza Arda doğdu! Arda'dan ilk açıklama

Pınar Eliçe umreye gitti gelen yorumlara kızdı

Pınar Eliçe umreye gitti gelen yorumlara kızdı

Mustafa Destici'ye büyük şok! 'Ahlaksız herif'

Mustafa Destici'ye büyük şok! 'Ahlaksız herif'

Yasak aşkın sonu çok kötü bitti! 'Hem baldızıyla, hem kız kardeşiyle...'

Yasak aşkın sonu çok kötü bitti! 'Hem baldızıyla, hem kız kardeşiyle...'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Fatih Terim'in kızı Buse Terim kaza geçirdi! AK Partili vekilin kızı ışık ihlali yapınca...

Fatih Terim'in kızı Buse Terim kaza geçirdi! AK Partili vekilin kızı ışık ihlali yapınca...

Türkiye ile ABD arasında kritik görüşme!

Türkiye ile ABD arasında kritik görüşme!

İzmir'de 3.1 büyüklüğünde deprem (AFAD-Kandilli Rasathanesi Son Depremler)

İzmir'de 3.1 büyüklüğünde deprem (AFAD-Kandilli Rasathanesi Son Depremler)

Cemal Kaşıkçı'nın nişanlısı Hatice Cengiz canlı yayında açıklamalarda bulundu

Cemal Kaşıkçı'nın nişanlısı Hatice Cengiz canlı yayında açıklamalarda bulundu

Anasınıfı öğrencilerinin ilk 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı heyecanı

Anasınıfı öğrencilerinin ilk 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı heyecanı

Anasınıfı öğrencilerinin ilk 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı heyecanı

Anasınıfı öğrencilerinin ilk 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı heyecanı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.