Silivri Belediyesi'ne medikal malzeme desteği

Alparslan ERMİŞ/İSTANBUL, (DHA) ALMANYA Hannover Türk Engelliler Derneği, engelliler için Silivri Belediyesi'ne bir TIR dolusu medikal malzeme yardımında bulundu. Malzemeleri teslim alan Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz , "Amacımız Silivri'de yaşayan engelli kardeşlerimizin araç, gereç ve ekipman ihtiyacını karşılamaktı. Almanya Türk Federasyonumuz sağ olsunlar ilgili davrandılar ve birçok malzeme Belediyemizin Engelli ve Yaşlı Koordinasyon Merkezi'ne teslim edilmiş bulunmaktadır" dedi.

BAŞKAN YILMAZ YARDIMLARI TESLİM ALDI

İhtiyaç sahibi engelli vatandaşlarımızın yaşamlarını kolaylaştıracak araç, gereç ve ekipman ihtiyacını karşılama sözü veren Başkan Yılmaz'ın bu amaçla gösterdiği gayretler bir bir sonuçlanıyor. Almanya Türk Federasyonu'na bağlı Hannover Türk Engelliler Derneği ile yaptığı görüşmeler sonrasında, ilk Ülkücü Şehit Ruhi Kılıçkıran anısına geçen hafta Almanya'dan yola çıkan bir TIR dolusu medikal malzeme desteği Silivri'ye geldi. Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, Silivri Belediyesi Engelli ve Yaşlı Koordinasyon Merkezi'nde (EYKOM) yardımları teslim alırken, bu yöndeki desteklerin artarak devam edeceğinin altını çizdi.