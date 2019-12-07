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Silivri Cezaevi için alınan bilgisayarların çalınması; şüphelileri adliyede

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.12.2019 16:59 | Son Güncelleme

SİLİVRİ Cezaevi için alınan 150 monitör, 150 bilgisayar kasasının depodan çalınması olayına ilişkin gözaltına alınan 2'si kadın 19 kişi, polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Buse PEHLİVAN/İSTANBUL,(DHA)-SİLİVRİ Cezaevi için alınan 150 monitör, 150 bilgisayar kasasının depodan çalınması olayına ilişkin gözaltına alınan 2'si kadın 19 kişi, polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

KAMYONLA DEPODAN ÇIKARILDI
Yaklaşık 20 gün önce meydana gelen olayda, Silivri Cezaevi için alınan 150 monitör, 150 bilgisayar kasasının çalındığı belirlendi. Savcılık talimatıyla polisin başlattığı operasyonda güvenlik kamera görüntüleri incelendiğinde bilgisayar ve monitörlerin bir kamyonla depodan çıkarıldığı tespit edildi. Soruşturma kapsamında çalınan bilgisayar ve monitörlerin internet ortamı üzerinde ilan verilerek satılmaya çalışıldığı belirlendi.
Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, harekete geçerek yaptıkları çalışmalarla şüphelilere ulaştı. Ekipler operasyonla, 2'si kadın 19 kişiyi gözaltına aldı. Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

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