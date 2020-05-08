HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Silivri Cezaevi'nde 44 mahkumda koronavirüs tespit edildi

Silivri Cezaevi'nde 44 mahkumda koronavirüs tespit edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.05.2020 11:02 | Son Güncelleme

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, Silivri Ceza İnfaz Kurumu’ndaki 44 tutuklu/hükümlüde koronavirüs vakasının tespit edildiğini açıkladı. Yazılı açıklamada, testi pozitif çıkan tutuklu/hükümlülerin genel sağlık durumlarının iyi olduğu, ailelerine bilgi verildiği kaydedildi.

Silivri Cezaevi'nde 44 mahkumda koronavirüs tespit edildi

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yapılan yazılı basın açıklaması şu şekilde:

“Slivri Ceza İnfaz Kurumu’nda bazı tutuklu ve hükümlülerde KOVİD-19 belirtilerinin gözlemlenmesi üzerine kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla basın açıklaması yapılması gerekli görülmüştür. Silivri Ceza İnfaz Kurumu 7 numaralı L tipi Cezaevi’nde koronavirüs belirtileri gözlemlenen ve hemen akabinde sağlık kurumuna sevk edilen 2 tutuklu/hükümlünün KOVİD-19 testleri pozitif çıkmıştır. İl Sağlık Müdürlüğü ile koordineli bir şekilde, iki şahısla temasta olduğu değerlendirilen tutuklu/hükümlüler üzerinde kapsamlı bir filyasyon çalışması yapılmıştır. Yapılan testlerde 42 tutuklu/hükümlünün daha KOVİD-19 testleri pozitif çıkmıştır. Odalarından derhal çıkarılarak izole edilen tutuklu/hükümlüler, Silivri Ceza İnfaz Kurumu Kampüs Devlet Hastanesi’ne sevk edilmişlerdir. Uzman doktorlar tarafından yapılan muayene, tetkik ve testlerin sonucunda herhangi bir semptom göstermeyen 40 tutuklu/hükümlünün tedavi ve takibinin, kurumda belirlenen izolasyon alanında doktor gözetiminde yapılmasına karar verilmiştir. Diğer 2 tutuklu/hükümlünün tedavisine ise bir süre daha hastane ortamında devam edilecektir. Hastanede tedavisi süren ilk 2 vaka da dahil edildiğinde; Silivri Ceza İnfaz Kurumunda KOVİD19 tanısı konulan 44 tutuklu/hükümlünün genel sağlık durumları iyidir. Bu hassas süreç şeffaflıkla yürütülmekte olup tedavisi devam eden her bir tutuklu/hükümlünün ailesi bilgilendirilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”

(DHA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Korkunç olay! Annesi sinir krizi geçirdi Korkunç olay! Annesi sinir krizi geçirdi
Antalya'da bomba ihbarı! Esnaf Odaları binası boşaltıldıAntalya'da bomba ihbarı! Esnaf Odaları binası boşaltıldı
Migren ağrısını en çok geçirecek doğal yöntemler nelerdir?Migren ağrısını en çok geçirecek doğal yöntemler nelerdir?

En Çok Okunan Haberler

Survivor'dan elenen Aşkım'dan olay itiraflar: Kameralar yokken...

Survivor'dan elenen Aşkım'dan olay itiraflar: Kameralar yokken...

Bakan Koca'dan yeni paylaşım: İyi değil

Bakan Koca'dan yeni paylaşım: İyi değil

Murat Övüç'ten olay itiraflar: Ablama eşcincel olduğumu söylediğimde...

Murat Övüç'ten olay itiraflar: Ablama eşcincel olduğumu söylediğimde...

Trump'tan Türkiye ve Suriye açıklaması

Trump'tan Türkiye ve Suriye açıklaması

Vali uyardı: Vaka sayısı ciddi bir artış gösterdi, risk çok büyük

Vali uyardı: Vaka sayısı ciddi bir artış gösterdi, risk çok büyük

MEB Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Resmi Gazete'de

MEB Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Resmi Gazete'de

İlginizi Çekebilir

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

İŞKUR önünde çay sattığı görüntüler çok konuşulmuştu! Kızı konuştu

İŞKUR önünde çay sattığı görüntüler çok konuşulmuştu! Kızı konuştu

10 Harika Anneler Günü Hediyesi Önerisi

10 Harika Anneler Günü Hediyesi Önerisi

'Yardımlar iade edilecek' önce Türkiye'den sonra İngiltere'den açıklama

'Yardımlar iade edilecek' önce Türkiye'den sonra İngiltere'den açıklama

'Tecavüz, cinsel istismar...' Üvey baba kabusu

'Tecavüz, cinsel istismar...' Üvey baba kabusu

Diğer Haberler
İstanbul'da bekçiye sopayla saldırdı! Bacağından vurularak etkisiz hale getirildi

Kimlik kontrolü yapmak isteyen bekçiye sopalı saldırı

Son dakika! Antalya Esnaf Odaları binasında bomba ihbarı

Antalya'da bomba ihbarı! Esnaf Odaları binası boşaltıldı

Boşandığı eşinden şiddet gören avukat, yaşadığı dehşeti anlattı!

Boşandığı eşinden şiddet gören avukat, yaşadığı dehşeti anlattı!

Resimli Cuma mesajları: Mübarek Ramazan ayında Mübarek Cuma günü için en güzel mesajlar!

Mübarek Cuma günü için en güzel mesajlar!

Son dakika! Bakan Kasapoğlu: 17 bin 506 vatandaşımız karantinada

'17 bin 506 vatandaşımız karantinada'

İstanbul'da öldürüp, Kocaeli'ye bıraktılar! 9 kişi gözaltına alındı

300 bin araç incelendi! Yakalandılar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.