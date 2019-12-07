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Silivri Cezaevi'nden bilgisayar çaldıkları iddiasıyla yakalanan şüpheliler adliyeye sevk edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.12.2019 18:35 | Son Güncelleme

Silivri Cezaevi'nden bilgisayar çaldıkları iddiasıyla yakalanan şüpheliler adliyeye sevk edildi

İSTANBUL (AA) - Silivri Ceza İnfaz Kurumu deposundan bilgisayar çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 16 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Ümraniye İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, bir suç örgütünün geçen ay Silivri Cezaevi deposundan çaldıkları 300 bilgisayarı internet üzerinden satmaya çalıştığını belirledi.

Konuyla ilgili çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ve Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, suç örgütü üyeleriyle alıcı gibi iletişime geçerek pazarlık yaptı.

Pazarlık sonrası verilen adreslere operasyon düzenleyen polis ekipleri, aralarında cezaevi görevlilerinin de bulunduğu 16 kişiyi gözaltına aldı. Olayla ilgili 7 kişinin daha arandığı öğrenildi.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, çalınan bilgisayarlardan bazıları bulundu.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılar, Silivri Adliyesi'ne sevk edildi.

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