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  4. Silivri'de acı olay! Asansör kabini ile duvar arasında sıkışarak hayatını kaybetti

Silivri'de acı olay! Asansör kabini ile duvar arasında sıkışarak hayatını kaybetti

15.11.2024 00:20
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Silivri'de ailesiyle birlikte 5'inci kattaki evlerine çıkan Rahmi Yiğit (72), asansörden inmek üzereyken, asansörün düşmesi sonucu kabin ile duvar arasında sıkıştı. Talihsiz adam olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkarıldı. Ancak 72 yaşındaki Yiğit'in hayatını kaybettiği belirlendi.

Silivri'de acı olay! Asansör kabini ile duvar arasında sıkışarak hayatını kaybetti

Olay, Salı günü Mimarsinan Mahallesi’nde meydana geldi. Ailesiyle birlikte 5'inci kattaki evine çıkmak için asansöre binen Rahmi Yiğit, inmek üzereyken asansörün düşmesi sonucu kabin ile duvar arasında sıkıştı. Yakınları durumu itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi.

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HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

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İtfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkarılan Yiğit'in hayatını kaybettiği belirlendi. Öte yandan Yiğit'in sıkıştığı yerden çıkarıldığı anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. (DHA)
ISTANBUL-SILIVRI’DE-ASANSOR-KABINI-ILE-D_422025_124485Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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Silivri asansör
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