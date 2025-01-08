HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem
  4. Silivri'de aksiyon filmlerini aratmayan olay! Jandarma aracını çalıp kayıplara karıştı

Silivri'de aksiyon filmlerini aratmayan olay! Jandarma aracını çalıp kayıplara karıştı

08.01.2025 16:55
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Silivri'de bir araç çalan şahsa yönelik operasyon düzenlenmişti. Jandarma ekiplerinin baskın düzenlediği adreste şüpheli kaçarak bu sefer de jandarmanın aracını çalmıştı. Akılalmaz olayda şüphelinin kaçtığı güzergah ve operasyonun düzenlendiği at çiftliği havadan görüntülendi.

Silivri'de aksiyon filmlerini aratmayan olay! Jandarma aracını çalıp kayıplara karıştı

Silivri'de hırsızlık ihbarına giden jandarma ekiplerinin devriye aracı, olay yerinde yakaladıkları hırsız tarafından çalınmıştı. Zanlı çalınan jandarma aracıyla İstanbul turu yaptıktan sonra aracı terk ederek firar etmişti. Olayın gerçekleştiği at çiftliği ve hırsızın kullandığı güzergah havadan böyle görüntülendi.

x2

FİLM SAHNELERİNİ ARATMAYAN OLAY

Silivri'de 6 Ocak'ta saat 02.15 sıralarında gerçekleşti. İddiaya göre, bir kişi kuzeni olan Mustafa S'ye, ait aracın çalınarak Silivri'de bulunan bir at çiftliğine götürüldüğü ihbarında bulundu.

İhbar üzerine Silivri İlçe Jandarma Komutanlığı Büyükkılıçlı Jandarma Komutanlığına bağlı ekipleri adrese gitti. Jandarma ekipleri, şüpheli Tayyip F'nin çaldığı araçla adreste bulunduğunu belirledi. Jandarma ekipleri Tayyip F'yi yakalayarak jandarma aracına bindirdi. Ekipler, bölgede delil ve arama çalışması yaparken şüpheli, jandarma aracını da çalıp hızla çiftlikten çıkarak Kuzey Marmara Otoyolu İstanbul istikametine bağlandı. Otoyol üzerinde seyir halinde ilerleyen zanlı Odayeri Gişeleri’nde bulunan bir bariyere de çarparak kaza yaptı. Hırsızlık şüphelisi, daha sonra kaza yaptığı jandarma aracıyla aynı yol üzerinde kaçmaya devam etti.

ok

OKMEYDANI'NDA KAYIPLARA KARIŞTI

Şüpheli, çaldığı aracıyla Şişli ilçesi Okmeydanı mevkine kadar geldi. Burada aracı terk eden şüpheli, kayıplara karıştı. Jandarma ekipleri terk edilmiş aracı bulunduğu noktadan alırken, kaçan zanlının yakalanmasına yönelik geniş çaplı çalışmalar devam ediyor.

Kaynak: İHABu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
Silivri hırsızlık jandarma
En Çok Okunan Haberler
'Yıllardır zarar açıklayan büyük mükellefler incelemeye alındı'

'Yıllardır zarar açıklayan büyük mükellefler incelemeye alındı'

50 yıl bağımlılık, 500 bin TL tazminat

50 yıl bağımlılık, 500 bin TL tazminat

Genç kızı zorla arabaya bindirip ıssız bir yerde tecavüz ettiler! Her satırı mide bulandırıcı

Genç kızı zorla arabaya bindirip ıssız bir yerde tecavüz ettiler! Her satırı mide bulandırıcı

Üst üste iki gün gelen istifa haberleri yeni dönemin habercisi

Üst üste iki gün gelen istifa haberleri yeni dönemin habercisi

Eşkıyalığa geçit yok! Haraç vermeyince saldırgan deliye dönüp defalarca tetiğe bastı...

Eşkıyalığa geçit yok! Haraç vermeyince saldırgan deliye dönüp defalarca tetiğe bastı...

Nerdeyse herkes hasta, aciller dolup taşıyor: Yeni salgın mı var? Uzman isim canlı yayında açıkladı

Nerdeyse herkes hasta, aciller dolup taşıyor: Yeni salgın mı var? Uzman isim canlı yayında açıkladı

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Monttan ayakkabıya %50'ye varan sepet indirimleri başladı

Monttan ayakkabıya %50'ye varan sepet indirimleri başladı

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Casio'nun en havalı modellerinden! 1500 TL'ye alınabilecek en iyi saat

Casio'nun en havalı modellerinden! 1500 TL'ye alınabilecek en iyi saat

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.