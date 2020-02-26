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  4. Silivri'de dehşet anları! İki öğrenci yaralandı

Silivri'de dehşet anları! İki öğrenci yaralandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.02.2020 11:36 | Son Güncelleme

Silivri D-100 Karayolu'nda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, yol kenarındaki iki kız öğrenciye çarptı. Feci kazada öğrenciler ve otomobil sürücüsü yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde D-100 Karayolu Edirne istikametinde meydana geldi. Sürücüsü Erdem K.'nın direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, o sırada fırından çıkan ve yolun karşısına geçmeye çalışan Duygu K. ve İpek P. isimli 2 öğrenciye çarptı. Otomobil yol kenarında park halindeki otomobillere çarparak durabildi.

ÖĞRENCİLERDEN BİRİNİN DURUMU AĞIR

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı. Tedavi altına alınan öğrencilerden birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Polis ekiplerinin incelemelerinin ardından araçlar çekici yardımıyla bulundukları yerden kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA


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Silivri Kaza

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