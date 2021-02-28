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  4. Silivri'de dehşet: Annesini ve bir yakınını öldürüp intihar etti

Silivri'de dehşet: Annesini ve bir yakınını öldürüp intihar etti

28.02.2021 15:35 | Son Güncelleme:
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Silivri'de dehşet: Annesini ve bir yakınını öldürüp intihar etti

Silivri'de yaşanan dehşet verici olayda bir kişi, annesini ve bir yakınını silahla ateş ederek öldürdükten sonra intihar etti.

Olay, gece 01.30 sıralarında Çanta Balaban Mahallesi'nde 2 katlı bir evde yaşandı. Murat Berk (33) henüz belirlenemeyen nedenle öz annesi Gülsüm Berk ve yakını olduğu belirtilen Güler Kaya'yı silahla ateş ederek öldürdükten sonra intihar etti. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri 3 kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Nöbetçi savcının olay yerinde incelemesinin ardından 3 kişinin cenazesi İstanbul Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
cinayet İntihar Silivri

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