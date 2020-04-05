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  4. Silivri'de denetimler devam ediyor! İstanbul'a giriş-çıkışa izin verilmiyor

Silivri'de denetimler devam ediyor! İstanbul'a giriş-çıkışa izin verilmiyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.04.2020 13:23 | Son Güncelleme

Koronavirüs tedbirleri kapsamında 31 şehrin araç giriş çıkışına kapatılmasının ardından Silivri'den İstanbul'a giriş ve çıkış yapmak isteyen, izin belgesi bulunmayan özel araçlar geri çevrildi.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında 31 şehir araç giriş çıkışına Cuma gecesinden itibaren kapatıldı. İçişleri Bakanlığının genelgesinde yer alan istisnai durumlar dışında şehre girmek isteyen araçlara izin verilmiyor, şehirden çıkmak isteyen sürücüler ise geri çevriliyor.

İstanbul'da D-110 Tekirdağ il sınırı Gümüşyaka Papatya mevkiinde polis ve jandarma ekipleri tarafından denetim yapılırken, izin belgesi bulunmayan araçlar geri çevrildi. 112 ekipleri tarafından ise durdurulan araçlardaki kişilerin ateşi ölçüldü.

Otomobillerde yan yana oturanları da sosyal mesafeyi korumaları için uyaran polis, ön sağ tarafta oturanların arka sağ tarafa geçmesini istedi. Ticari taşımacılık yapan TIR ve kamyonların ise giriş ve çıkışlarına izin verildi.

İçişleri Bakanlığı, araç giriş kısıtlamasına ilişkin istisnaları belirleyen ek genelgeyle askerlik hizmetini tamamlayan kişilere ve yakınlarına seyahat izin belgesi verileceğini bildirmişti. İstanbul'dan terhis olan kardeşini almaya giden Furkan Bostancıoğlu, terhis olan kardeşini alıp tekrar İstanbul'a döneceğini söyledi. Ali Osman Onur ise Tekirdağ Beşiktepe'ye bugün terhis olacak olan oğlunu almaya gittiğini ifade etti.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
istanbul koroanvirüs Silivri

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