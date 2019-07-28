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Silivri'de ehliyetsiz sürücü trafiği birbirine kattı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.07.2019 07:16 | Son Güncelleme

Silivri D-100 Karayolunda jandarma ekiplerinden kaçan ehliyetsiz sürücü, bir otobüs ve 3 otomobile çarptı. Trafiği birbirine katan ehliyetsiz sürücü, polis ve jandarma ekiplerinin müdahalesi sonucunda durduruldu.

Olay, saat 22.30 sıralarında D-100 karayolu İstanbul istikameti Mimarsinan Köprüsü mevkiinde meydana geldi. Jandarma ekiplerinin yaptığı trafik uygulamasından kaçan ehliyetsiz sürücü, yaklaşık 6 kilometre sonra polis ve jandarma ekipleri tarafından aracının önü kesilerek durduruldu.

TRAFİĞİ BİRBİRİNE KATTI

17 yaşında olduğu öğrenilen ehliyetsiz sürücü, bir otobüs ve 3 otomobile çarptı. Ehliyetsiz sürücü ve beraberinde bulunan bir genç, jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

CAN KAYBI YAŞANMADI

Kazada can kaybı yaşanmazken, araçların içerisinde bulunanlar hafif şekilde yaralandı.

Kaynak: DHA

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Anahtar Kelimeler:
Silivri ehliyetsiz sürücü

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