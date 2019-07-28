Silivri'de ehliyetsiz sürücü trafiği birbirine kattı

Olay, saat 22.30 sıralarında D-100 karayolu İstanbul istikameti Mimarsinan Köprüsü mevkiinde meydana geldi. Jandarma ekiplerinin yaptığı trafik uygulamasından kaçan ehliyetsiz sürücü, yaklaşık 6 kilometre sonra polis ve jandarma ekipleri tarafından aracının önü kesilerek durduruldu.

TRAFİĞİ BİRBİRİNE KATTI



17 yaşında olduğu öğrenilen ehliyetsiz sürücü, bir otobüs ve 3 otomobile çarptı. Ehliyetsiz sürücü ve beraberinde bulunan bir genç, jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

CAN KAYBI YAŞANMADI



Kazada can kaybı yaşanmazken, araçların içerisinde bulunanlar hafif şekilde yaralandı.

Kaynak: DHA

