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  4. Silivri'de facianın eşiğinden dönüldü! Park halindeki tır binaya çarptı: 'Sadece 15 dakika önce...'

Silivri'de facianın eşiğinden dönüldü! Park halindeki tır binaya çarptı: 'Sadece 15 dakika önce...'

30.11.2024 21:13
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30.11.2024 21:13
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İstanbul Silivri'de facianın eşiğinden dönüldü. Park halindeki bir TIR, frenlerinin boşalması sonucu istinat duvarını aşarak bir binaya çarptı. Büyük bir tehlikenin atlatıldığı kaza anı cep telefonu kamerasına yansıdı.

Silivri Yeni Mahalle Mehmet Silivrili Caddesi üzerinde park halindeki bir tırın frenleri boşaldı. Kontrolden çıkan araç, boş bir araziden geçerek özel bir siteye ait istinat duvarını aşarak binaya çarptı.

BÜYÜK BİR FACİA ÖNLENDİ!

Olay sırasında evde kimsenin bulunmaması büyük bir faciayı önledi. Çarpmanın etkisiyle Figen ve Emrah Güvenir'in ikamet ettiği dairede hasar oluştu.

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"DAHA BÜYÜK BİR FELAKET OLABİLİRDİ"

Ev sahibi Figen Güvenir, "Eşim ve çocuklar evden sadece 15 dakika önce çıkmışlardı. Evime bir tırın çarptığını öğrendim. Bu bölgede çocuklar da sürekli oynuyor. Bahçemizde ve çevrede diğer mahalle sakinlerinin de güvenliği söz konusu. İstiyoruz ki buraya bir kaldırım yapılsın. İyiki istinat duvarı vardı; yoksa daha kötü sonuçlar olabilirdi. Çok şükür ki sadece maddi hasarla atlattık” dedi.

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Tır olay yerinden kaldırılırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

(İHA)Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

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Silivri kaza park
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