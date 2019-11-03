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Silivri'de feci kaza: 2 ölü, 3 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.11.2019 20:45 | Son Güncelleme

Silivri D100 Karayolunda bir otomobil sürücünün kontrolünden çıkarak bariyere saplandı. Kazada aynı aileden 1’i çocuk 2 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi de yaralandı. Hayatını kaybeden çocuğun ikizi ise kazayı yaralı olarak atlattı.

Silivri'de feci kaza: 2 ölü, 3 yaralı

Kaza, akşam saatlerinde D-100 Karayolu Çanta Mahallesinde mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Tekirdağ istikametinde seyir halinde olan Abdullah M. idaresindeki otomobil, sürücünün kontrolünden çıkarak bariyerlere saplandı. Kazayı gören trafikteki diğer sürücüler bir yandan aileye yardım etmeye çalıştı, bir yandan da sağlık, itfaiye ve polis ekiplerini arayarak yardım istedi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı anne Gülay M. ve oğlu Muhammed Umut M. (14) ile birlikte İbrahim M.’ye (6) müdahale ederken, itfaiye ekipleri ise araçta sıkışan baba Abdullah M. ile kızı Buğlem M.’yi (6) çıkarmak için çalışma başlattı.

ARAÇTA SIKIŞAN BABA VE KIZI İTFAİYE EKİPLERİ KURTARDI

Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralı anne ve oğulları hastaneye kaldırıldı. Otomobilde sıkışan baba ve kızı ise Silivri itfaiye ekiplerinin çalışmalarının ardından kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları çalışmaların ardından ağır yaralı baba ve kızı da hastaneye kaldırdı.

KAZA

İKİZ KARDEŞLERİ KAZA AYIRDI

Ekiplerin yaptıkları çalışmaların ardından baba Abdullah M., anne Gülay M ile birlikte çocukları Muhammet Umut M. ve ikiz kardeşler Buğlem ile İbrahim M. hastanede tedavi altına alındı. Ağır yaralı olarak hastaneye gelen baba Abdullah M. ve kızı Buğlem M. yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Anne ve oğullarının tedavisinin ise sürdüğü öğrenildi.

İTFAİYE EKİPLERİ BARİYERLERİ KESTİ

Kaza nedeniyle D-100 karayolunda yoğunluk oluştu. Olay yerine gelen ekipler, yoğunluğu azaltmak için bir süre trafiğin akışını ters şeritten verdi. Yaralıların kaldırılmasının ardından itfaiye ekipleri bariyerleri keserek aracı çıkarttı. Aracın kaldırılmasıyla birlikte trafikte oluşan yoğunluk normale döndü. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

(İHA / DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Silivri trafik kazası

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