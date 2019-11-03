Silivri'de feci kaza: 2 ölü, 3 yaralı

Kaza, akşam saatlerinde D-100 Karayolu Çanta Mahallesinde mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Tekirdağ istikametinde seyir halinde olan Abdullah M. idaresindeki otomobil, sürücünün kontrolünden çıkarak bariyerlere saplandı. Kazayı gören trafikteki diğer sürücüler bir yandan aileye yardım etmeye çalıştı, bir yandan da sağlık, itfaiye ve polis ekiplerini arayarak yardım istedi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı anne Gülay M. ve oğlu Muhammed Umut M. (14) ile birlikte İbrahim M.’ye (6) müdahale ederken, itfaiye ekipleri ise araçta sıkışan baba Abdullah M. ile kızı Buğlem M.’yi (6) çıkarmak için çalışma başlattı.

ARAÇTA SIKIŞAN BABA VE KIZI İTFAİYE EKİPLERİ KURTARDI

Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralı anne ve oğulları hastaneye kaldırıldı. Otomobilde sıkışan baba ve kızı ise Silivri itfaiye ekiplerinin çalışmalarının ardından kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları çalışmaların ardından ağır yaralı baba ve kızı da hastaneye kaldırdı.