Silivri'de feci kaza: 3 ayrı araç çarptı

Alınan bilgiye göre, D-100 Karayolu Köyyolu Durağı mevkisinde meydana gelen kazada, karşıya geçmeye çalışan 33 yaşındaki Umut O.'ya seyir halindeki ticari bir taksi çarptı.

Çarpmanın etkisiyle yola savrulan Umut O.'ya arkadan gelen 2 araç daha çarptı.

Araçlardan biri olay yerinden kaçarken diğer iki araç sürücüsü durumu sağlık görevlilerine ve polise bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık görevlileri yaptıkları kontrolde Umut O.'nun hayatını kaybettiğini tespit etti.

Umut O.'nun cenazesi nöbetçi savcının yaptığı incelemelerin ardından adli tıp kurumuna gönderildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(AA / İHA)

