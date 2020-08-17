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Silivri'de feci kaza: 3 ayrı araç çarptı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.08.2020 01:58 | Son Güncelleme

İstanbul Silivri'de karşıdan karşıya geçmek isteyen Umut O. (33), karayolunda seyreden araçların çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Silivri'de feci kaza: 3 ayrı araç çarptı

Alınan bilgiye göre, D-100 Karayolu Köyyolu Durağı mevkisinde meydana gelen kazada, karşıya geçmeye çalışan 33 yaşındaki Umut O.'ya seyir halindeki ticari bir taksi çarptı.

Çarpmanın etkisiyle yola savrulan Umut O.'ya arkadan gelen 2 araç daha çarptı.

Araçlardan biri olay yerinden kaçarken diğer iki araç sürücüsü durumu sağlık görevlilerine ve polise bildirdi.

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Olay yerine gelen sağlık görevlileri yaptıkları kontrolde Umut O.'nun hayatını kaybettiğini tespit etti.

Umut O.'nun cenazesi nöbetçi savcının yaptığı incelemelerin ardından adli tıp kurumuna gönderildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(AA / İHA)

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