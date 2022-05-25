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Silivri'de fenomene dayak! "Neden vurdunuz?" dedi, aldığı cevapla şaşkına döndü

25.05.2022 10:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Silivri'de meydana gelen olayda, sosyal medya platformları üzerinden oyun videoları paylaşan Anıl Atacık, kafede oturduğu sırada tanımadığı kişilerce darbedildi. Kendisine saldıranlara "Bana neden vurdunuz?" diye soran Atacak, "Birine benzettik" cevabını aldı.

Silivri'de fenomene dayak! "Neden vurdunuz?" dedi, aldığı cevapla şaşkına döndü

Sosyal medya platformları üzerinden oyun videoları paylaşan fenomen Anıl Atacık, kafede saldırıya uğradı. Tanımadığı kişiler tarafından darbedilen genç, "birine benzettik" cevabını aldı...

Olay, 20 Mayıs Cuma günü Piri Mehmet Paşa Mahallesi'nde bulunan bir kafede gerçekleşti. Arkadaşı ile beraber oturan Anıl Atacık'ın yanına tanımadığı 2 kişi oturdu. Saldırganlardan biri, oturduktan hemen sonra Anıl Atacık'ın bacağına yumrukla vurdu. Ne olduğunu anlayamayan Atacık, tepki göstermek için ayağa kalkmaya çalıştığı sırada diğer saldırgan çenesine yumruk attı. Ortalık bir anda karışırken, 2 saldırgan aynı anda genç fenomeni darbetmeye başladı. Çevredeki vatandaşların araya girmesi ile saldırganlar ve Anıl Atacık dışarı çıkarıldı.

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ŞİKAYETÇİ OLDU

Atacık "Bana neden vurdunuz? diye sorarken, saldırgan, "Birine benzettik" diye cevap verdi. Atacık, darp raporu aldıktan sonra polis merkezine giderek, saldırganlardan şikayetçi oldu. Polis ekiplerinin çalışması üzerine 2 saldırgan da yakalanarak ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldü.

"BİRİNE BENZETTİK DEDİ"

Tanımadığı kişilerce darbedilen fenomen Anıl Atacık, "Ben Silivri'nin göbeğinde olan bir kafede oturuyordum. Bir anda biri bacağıma sert bir şekilde vurdu. Diğeri ise yumruk attı ve beni orada darbetmeye başladılar. Bunlar ağabey - kardeş zaten. İkisinden de Silivri Polis Merkezine giderek şikâyetçi oldum. Ben darbedildikten sonra sordum 'Neden darbettiniz' diye, onlarda 'Birine benzettik' dedi. Ömer Çelik tarafından çeneme vurulduğunda 1 santimetrelik yara oluştu" dedi.

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O ANLAR GÜVENLİK KAMERASINDA

Yaşananlar ise iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülere, arkadaşı ile oturan Atacık'ın, 2 saldırgan tarafından darbedildiği anlar yansıdı. (DHA)

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Silivri
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