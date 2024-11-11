HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Silivri'de hayvan katliamı! 24 saat içinde 22 yavru kediyi öldürüp ağaca astılar

Silivri'de hayvan katliamı! 24 saat içinde 22 yavru kediyi öldürüp ağaca astılar

11.11.2024 17:51
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Silivri'de yaşanan olay kan dondurdu. 24 saat içinde farklı noktalarda 22 yavru kedi ölü halde bulundu. Kedilerden bazıları ağaca asılı poşet içinde, bazıları ise sokaklarda vatandaşlar tarafından fark edildi. Bu durum mahalle halkını endişelendirdi. Vatandaşlar, ölümlerin nedeninin araştırılmasını istiyor.

Silivri'de hayvan katliamı! 24 saat içinde 22 yavru kediyi öldürüp ağaca astılar

Sokak hayvanlarına ilişkin katliam sürüyor! Silivri'de yaşananlar kan dondurdu. Silivri Piri Mehmet Paşa Mahallesi’nde bir evin bahçesinde, ağaca asılı olan poşetler mahallenin dikkatini çekti.

Akşam yürüyüşü için sahile gitmek üzere evden çıkan bina sakini, üzüm ağacına asılı poşet içerisinde ölü 2 yavru kedinin olduğunu fark etti. Dün akşam saatlerinde ise iddiaya göre Silivri'de farklı sokaklarda birçok ölü kedi bulundu.

ISTANBUL--SILIVRIDE-24-SAATTE-COK-SAYID_416906_122922

Kedilere su ve mama verdiğini söyleyen bazı mahalle sakinleri duruma tepkili.

“SON İKİ GÜNDE 8-9 TANE YAVRU KEDİ ÖLDÜ”

Mahallelilerden biri "Yavru kedilerinin ölümüyle ilgili ya soğuktan ya da zehirlenme ama diyorum zehirlenme olsa büyük kedilerde ölür. Son 2 gün içerisinde burada 8-9 tane yavru kedi öldü. Bende kedileri hazır mama alıp veriyoruz” diye konuştu.

ISTANBUL--SILIVRIDE-24-SAATTE-COK-SAYID_416907_122922

“ZEHİRLENME DİYECEĞİM AMA EMİN DEĞİLİM”

Kedilerin açlıktan ölemeyeceğine dikkat çeken mahalle sakini Serhat Yönet “Ben burada oturuyorum, burada kedileri besliyoruz. Yemek ve su veriyoruz. Ama nedense son 22 saat içerisinde 22 yavru kedi öldü ve neden öldüğünü bilmiyoruz. Burada herkes yemek veriyor, su veriyor. Zehirlenme diyeceğim ama bundan da emin değilim. Bu olayın araştırılmasını istiyorum” dedi.

3 AY ÖNCE DE ANNE KÖPEK 2 YAVRU ZEHİRLENMİŞTİ

Ağustos ayında Silivri'nin Gümüşkaya Mahallesi’nde bir anne ve 2 yavru köpek zehirlenerek öldürülmüştü. Bölgede yapılan incelemede poşette zehirli etlerin bulunması sonrasında köpeklerin zehirli et verilerek katledildiği ortaya çıkmıştı.

KADIKÖY’DE 22 KEDİ 3 KÖPEK ZEHİRLENMİŞTİ

Yakın zamanda Kadıköy’de kimliği belirsiz kişiler, 22 kedi ve 3 köpeği zehirleyerek katletmişti. İncelemelerde sokak hayvanlarının zehirli sosis ve tavuk eti nedeniyle öldüğü tespit edilmişti.

(DHA)Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
Silivri kedi yavru kedi
En Çok Okunan Haberler
Altın için 'Yılın son fırsatı' dedi! Tarih verdi 'O güne kadar...'

Altın için 'Yılın son fırsatı' dedi! Tarih verdi 'O güne kadar...'

Mehmet Ali Erbil'in şaşkınlığı yüz ifadesine vurdu

Mehmet Ali Erbil'in şaşkınlığı yüz ifadesine vurdu

Moralleri bozdu! "Kesin gibi" diyerek açıkladı: "Mutlu etmeyecek"

Moralleri bozdu! "Kesin gibi" diyerek açıkladı: "Mutlu etmeyecek"

Tartışmalı konserler için beklenen açıklama geldi

Tartışmalı konserler için beklenen açıklama geldi

İBB Meclisi'nde kavga! Şişeler havada uçuştu

İBB Meclisi'nde kavga! Şişeler havada uçuştu

Ünlü börekçide ikinci skandal

Ünlü börekçide ikinci skandal

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Columbia, Helly Hansen... Outdoor giyimde Gülümseten Kasım indirimleri

Columbia, Helly Hansen... Outdoor giyimde Gülümseten Kasım indirimleri

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Ömürlük yatırım! Columbia montlarda 5000 TL'ye varan indirim

Ömürlük yatırım! Columbia montlarda 5000 TL'ye varan indirim

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.