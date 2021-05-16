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Silivri'de isyan ettiren olay: Hepsi denize girince hastalandı

16.05.2021 11:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'un Silivri ilçesi sınırlarında yer alan Gümüşyaka'da bacaları tıkanan kanalizasyon suyunun denize akması vatandaşları isyan ettirdi. Kirlilik ve koku nedeniyle deniz girilemez hale gelirken yazlık sahipleri konu ile ilgili çözüm bulunmasını istedi.

Silivri'de isyan ettiren olay: Hepsi denize girince hastalandı

Gümüşyaka'da yazlığı olan Necmettin Sönmez "Çocuklarım geçen sene Amerika'dan geldiler. Hepsi denize girince hasta oldu, denizden mikrop kaptılar" derken, başka bir çevre sakini ise evlerin sivrisineklerle dolduğunu belirtti. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden (İBB) yapılan açıklamada Silivri Sahili'nde altyapı sorunun çözümü için 2019 yılı Ekim ayında çalışmalara başlandığı ifade edilerek "Atık su hatları inşaatı bitirildiğinde, sahilde bulunan eski hatlar devre dışı bırakılarak, problem kalıcı şekilde çözülecektir" denildi.

Merkez Mahallesi'nde yaklaşık 15 sene önce kanalizasyon boruları vidanjör ile temizlendi. Kanalizasyon boruları, alt yapı hatlarında meydana gelebilecek sıkıntılara müdahale edebilmek için de bacalara bağlandı. Sahildeki kumların altındaki kanalizasyon bacaları, deniz sularının zaman zaman çekilip zaman zaman sahil şeridine kadar gelmesiyle birlikte yüzeye çıktı. İddiaya göre, yetersiz alt yapı sonucunda da bacalar ve borular tıkanıyor, kanalizasyon bacalarında biriken atık sular denize akarak kirliliğe yol açıyor. Kirlilik nedeniyle çevreye yayılan kokular, bölgede oturan ve denize girmek için gelenleri rahatsız ediyor. Çevre sakinleri duruma çözüm bulunmasını isterken, deniz suyundaki kirlilik görüntülere de yansıdı.

"ÇOCUKLARIM DENİZDEN MİKROP KAPTI"

Gümüşyaka'da yazlığı olan Necmettin Sönmez, "Her sene buraya yazlığa geliyoruz, geldiğimize pişman oluyoruz. Çocuklarım geçen sene Amerika'dan geldiler. Hepsi denize girince hasta oldu, denizden mikrop kaptılar. ABD'ye geri döndüler" dedi.

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"EVLER HEP SİVRİSİNEK DOLU"

Çevredeki sitenin sakinlerinden Özlem Müge Karadöl de, "Bu kokunun içinde oturuyoruz. Özellikle sivrisinek, evler hep sivrisinek dolu. Çocukluğum burada geçti ve çok üzülüyorum. Balık vardı tabii ki, şimdi ne kadar var, ne kadar sağlıklı bilemiyorum" diye konuştu.

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"GÜMÜŞYAKA'NIN KANALİZASYON SUYUNUN YARISI BURAYA AKIYOR"

Bölge sakinlerinden İstek Tahtacı ise, "Gümüşyaka'nın yüzde 50'sinin lağımının aktığı yer. Lağımlar buraya akıyor. Hepsi iptal durumda çalışmıyor. Tıkalı olduğundan dışarı taşıyor. Yer altı da tıkalı, sudan ve denizden çalışılamıyor, müdahale edilemiyor. Çoluk çocuk burada hastalık sahibi oluyor" ifadelerini kullandı.

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"DENİZE GİRDİĞİN GİBİ PİSLİKLER ÜSTÜNE YAPIŞIYOR"

Denize girmek için gelen Berk Göktepe, "Denize gireceğiz de lağımın içine gireceğiz. Lağım buradan akıp akıp duruyor. Yapacak bir şey yok. Denizin dibinde oturuyoruz ama pisliği buralarda. Girdiğin gibi pislikler direkt yapışmaya başlıyor" dedi.

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İBB'DEN KONUYLA İLGİLİ AÇIKLAMA

Öte yandan, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB)'den konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Silivri Sahili'nde yaklaşık 6 yıldır süregelen altyapı sorunun çözümü için 2019 yılı Ekim ayında çalışmalara başlanmıştır. İSKİ tarafından yürütülen çalışmalarda şuana kadar 800 metre boru itme ve 700 metre boru çekme imalatı tamamlanmıştır. Kalan 200 metre imalatın, haziran ayı itibari ile tamamlanması planlanmaktadır. Atık su hatları inşaatı bitirildiğinde, sahilde bulunan eski hatlar devre dışı bırakılarak, problem kalıcı şekilde çözülecektir. Ayrıca, Gümüşyaka bölgesinin tamamı için de 9 kilometrelik bir atık su tüneli planlanmaktadır. Bu tünel tamamlandığında ise Gümüşyaka'nın atık suları Çanta İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi'ne iletilecek ve bölgenin tüm atık su sorunu tamamen çözüme kavuşacaktır. İSKİ, bir yandan sorunun kalıcı şekilde çözülmesi çalışmalarına devam ederken, diğer yandan bölgede periyodik şekilde kontrol ve temizlik işleri yürütmektedir. Sorunlu bölgeye bugün de İSKİ ekiplerince müdahalede bulunulmuştur. Baca kapakları ise uzun yıllar önce İller Bankası tarafından yapılmış daha sonra İSKİ'ye devrolmuş."

DHA

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