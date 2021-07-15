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Silivri'de kan donduran olay! Kediyi seven küçük çocuk, kamyonetin altına kaldı

15.07.2021 18:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Silivri'de babasının iş yerinin önünde kediyle oynayan 4 yaşındaki Ayla Deniz Turan, kamyonetin altında kalarak feci şekilde can verdi. Kamyoneti kullanan sürücü tutuklanırken, kaza anı iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Baba Emrah Turan, sürücünün en ağır ceza almasını istediklerini belirterek, "Acımız çok büyük. İnanılmaz derecede çok üzüntülüyüz. Bu işin peşini hiçbir şekilde bırakmayacağız. Şikayetçiyiz" dedi.

Olay, 10 Temmuz Cumartesi Çanta Mahallesi'nde yaşandı. Site içerisinde bulunan markete malzeme bırakan toptancı, marketten ayrılarak kamyonetini hareket ettirdi. O sırada babasının işlettiği marketin önünde kediyle oynayan 4 yaşındaki Ayla, kamyonetin altında kalarak ağır yaralandı. Baba Emrah Turan, kızını kucaklayarak otomobiliyle hastaneye götürdü. Hastanede yapılan tüm müdahalede rağmen Ayla Deniz Turan kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan sürücü, sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine konuldu.

BABA TURAN: AĞIR CEZA ALMASINI İSTİYORUZ

Baba Turan, "Olayla ilgili şahsın ağır ceza almasını istiyoruz. O gün biz buradaydık. Tavuk firması her zamanki gibi bize tavuk getirmişti. Ürünleri kontrol ettikten sonra raflara dizdik. O sıra dışarıdan bağırış sesi gelince dışarıya koştuk. Ufak kızımın kanlar içinde yerde yattığını gördüm. Ben de hemen kucaklayarak, arabayla hastaneye yetiştirmeye çalıştım. Bu bölgede hastane yok. Kızımı hastaneye götürdüm. O sıra kızıma çarpan şahıs bir süre takip etmiş. Daha sonra karakola giderek teslim olmuş. Şu an kendisi tutuklu. Adli Tıp Raporu'na göre kızım olay yerinde ölmüş. Acımız çok büyük. İnanılmaz derecede çok üzüntülüyüz. Bu işin peşini hiçbir şekilde bırakmayacağız. Davacıyız, şikayetçiyiz" dedi.

"KIZIMIN EN BÜYÜK HAYALİ AVUKAT OLMADI"

Baba Turan, "Kızımın en büyük hayali avukat olmaktı. Çünkü biz hep ona derdik, çok çenelisin sen avukat olursun. Kızım da 'Evet baba avukat olacağım' Çünkü çok güzel konuşuyor, o yaşta olmasına rağmen kreşe gidiyordu. Büyük hayali avukat olmaktı. Belki ilerisinde hâkim, savcı olmasını istiyorduk. Kısmet olmadı" diye konuştu.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Silivri
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