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  4. Silivri'de korkunç olay! İnşaatın 6. katından düşen 15 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Silivri'de korkunç olay! İnşaatın 6. katından düşen 15 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

28.08.2022 12:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Silivri'de sitenin inşaatında çalıştığı iddia edilen 15 yaşındaki Ali K., henüz belirlenemeyen bir nedenle 6. kattan düştü. Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan Ali K., yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Ekipler, mühendis Mustafa A.'yı, 18 yaşından küçük çocuğu çalıştırmaktan dolayı gözaltına aldı.

Silivri'de korkunç olay! İnşaatın 6. katından düşen 15 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Olay, dün sabah saat 08.00 sıralarında Yeni Mahalle Varnalı Caddesi'nde bulunan inşaatta meydana geldi. İnşaatta çalıştığı iddia edilen 15 yaşındaki Ali K. henüz belirlenemeyen nedenle 6. kattan aşağı düştü. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan Ali K., yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Ceset, otopsi için Adli Tıp Kurum'una götürüldü. Buradaki işlemlerinin ardından memleketi Van'a gönderileceği öğrenildi.

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MÜHENDİS GÖZALTINA ALINDI

Silivri İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından mühendis Mustafa A., 18 yaşından küçük çocuğu çalıştırmaktan dolayı gözaltına aldı. Mustafa A. emniyetteki işlemlerinin ardından Silivri Adliyesi'ne sevk edildi. Öte yandan inşaat firmasının sorumluları ile belediye görevlilerinin de aralarında bulunduğu bazı kişilerin Silivri Emniyet Müdürlüğü'nde ifadelerine başvurulduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Silivri İnşaat ölüm
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