Silivri'de oyunu kullanan denize akın etti

Bir\u00e7ok il\u00e7esinden oylar\u0131n\u0131 kulland\u0131ktan sonra Silivri'ye gelen vatanda\u015flar, plajlarda yo\u011funluk olu\u015fturdu.\n\u0130stanbul B\u00fcy\u00fck\u015fehir Belediyesine ba\u011fl\u0131 cankurtaran ekipleri herhangi bir olumsuzluk ya\u015fanmamas\u0131 i\u00e7in vatanda\u015flar\u0131 s\u0131k s\u0131k uyard\u0131.Me\u011fer o g\u00f6r\u00fcnt\u00fcden kurtulman\u0131n en etkili yolu...\u0130stanbul \u0130l Se\u00e7im Kurulu Ba\u015fkan\u0131 kalp krizi ge\u00e7irdi!Sand\u0131klar kapand\u0131, oy say\u0131m\u0131 s\u00fcr\u00fcyor!