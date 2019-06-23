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Silivri'de oyunu kullanan denize akın etti

SEÇİM HABERLERİ  | 23.06.2019 17:22 | Son Güncelleme

Yenilenen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde vatandaşlar oylarını kullandıktan sonra denize akın etti.

Birçok ilçesinden oylarını kullandıktan sonra Silivri'ye gelen vatandaşlar, plajlarda yoğunluk oluşturdu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesine bağlı cankurtaran ekipleri herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için vatandaşları sık sık uyardı.

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seçim Silivri 2019 istanbul yerel seçimleri

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