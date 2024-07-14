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  4. Silivri'de panik sürüyor: Yangından kaçayım derken canlarından oluyorlardı! Dumandan göz gözü görmüyor

Silivri'de panik sürüyor: Yangından kaçayım derken canlarından oluyorlardı! Dumandan göz gözü görmüyor

14.07.2024 15:49
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İstanbul'un Silivri ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Yangın büyük paniğe yol açtı. Öyle ki vatandaşlar yangından kaçmaya çalışırken bu kez kaza yaptı. O anlar kameraya yansıdı.

Silivri'de panik sürüyor: Yangından kaçayım derken canlarından oluyorlardı! Dumandan göz gözü görmüyor

Silivri'de otluk alanda başlayan yangın rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü. Dumanlar nedeniyle yolda göz gözü görmez hale geldi. Panik anlarında kaza da yaşandı.

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TRAFİĞİ DE TEHDİT ETTİ

Edinilen bilgilere göre, Silivri Gazitepe Mahallesi’nde başlayan anız yangını, rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü. Yol kenarına ulaşan alevler, trafikteki vatandaşları da tehdit etti.

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YANGINDAN KAÇARKEN KAZA YAPTILAR

Silivri Gazitepe yolu ulaşıma kapanırken yangından kaçmaya çalışan vatandaşların kaza yaptığı anlar kameraya yansıdı.

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YANGIN BÜYÜK ZARAR YOL AÇTI

Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Alevlerin bölgedeki evlere ulaşmaması için yoğun çaba sarf eden itfaiye ekipleri, rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangına müdahale etmekte yetersiz kaldı. Yangın nedeniyle ayçiçeği tarlaları, meyve bahçeleri büyük zarar gördü.

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Silivri Belediyesi ekipleri, bölgedeki evlerin tahliyesi için çalıma başlattı. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

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(İHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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yangın orman yangını
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