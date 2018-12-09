Silivri'de şaşırtan görüntü! Deniz suyu 25 metre çekildi

İstanbul'un Silivri ilçesinde sahil şeridinde deniz suyu geri çekilince, sahilde yürüyeb yapan vatandaşlar, hatıra fotoğrafı çektirdi.

Çekilmenin etkisiyle deniz kıyısında küçük adacıkların oluştuğu da görüldü.

"AKLA İLK DEPREM İHTİMALİ GELİYOR"

İlçe sakini Reşat Cevizli, deniz çekildiğinde akla ilk olarak deprem olma ihtimalinin geldiğini belirterek, "Tabii ki öyle bir şey yok. Tamamen doğanın vermiş olduğu ve her yıl deniz kıyılarında özellikle kıyı şeritlerinde olan gelgit olayıdır. İnsanlar korkuyor ama burada deniz çekilmesiyle beraber ortaya çıkan adacıklar hoş bir görüntü oluşturuyor" diye konuştu.

"GELGİT İLE ALAKALI"

Hayrettin Karakaya ise poyraz estiği zaman denizin güneye doğru çekildiğini kaydederek, "Lodos geldiği zaman da deniz şişer. Tamamen deniz çekilmesi gelgit olayıyla alakalı bir şey." ifadelerini kullandı. (AA)

