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Silivri'de trafik kazası: 5 yaralı

23.12.2020 20:11 | Son Güncelleme:
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Silivri'de trafik kazası: 5 yaralı

Silivri'de meydana gelen trafik kazasında 1'i çocuk 5 kişi yaralandı.

Kaza, saat 18.00 sıralarında Çeltik Mahallesi Çerkezköy Yolu üzerinde meydana geldi. Henüz belirlenemeyen sebeple 34 BTT 554 plakalı otomobil, sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yoldan çıktı. Otomobil, tarlada taklalar atarak durabildi. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İBB Değirmenköy ve Çanta itfaiye ekipleri otomobil içerisinde sıkışan 1'i çocuk 5 kişiyi bulundukları yerden çıkardı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar ilçedeki hastanelere sevk edildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)

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