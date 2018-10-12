Silivri'de yağmur hayatı olumsuz etkiledi! Sahil sular altında kaldı

İstanbul'da gece saatlerinde şiddetini arttıran yağmur hayatı olumsuz etkiledi. Yağışın sabah saatlerinde daha da şiddetlenmesiyle Silivri sahilinde bulunan rögarlar taştı. Sahildeki yollar sular altında kaldı.

METEOROLOJİ'DEN PEŞ PEŞE UYARILAR

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, İç Anadolu’nun güneyi, Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun güneyi ile Düzce, Bolu, Ordu, Eskişehir, Erzurum, Kars, Iğdır, Ağrı, Tunceli, Adıyaman, Kilis ve Gaziantep çevreleri ile Samsun'un doğusunun sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu sabah saatlerinde Kırklareli ve Tekirdağ çevreleri ile İstanbul'un batı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının güneybatı kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.