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Silivri'de yağmur hayatı olumsuz etkiledi! Sahil sular altında kaldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.10.2018 09:12 | Son Güncelleme

İstanbul Silivri'de gece saatleri itibariyle gök gürültülü sağanak yağış ilçede hayatı olumsuz etkiledi. Öte yandan Meteoroloji’den yapılan son değerlendirmelere göre; yağışların sabah saatlerinde Kırklareli ve Tekirdağ çevreleri ile İstanbul'un batı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

Silivri'de yağmur hayatı olumsuz etkiledi! Sahil sular altında kaldı

İstanbul'da gece saatlerinde şiddetini arttıran yağmur hayatı olumsuz etkiledi. Yağışın sabah saatlerinde daha da şiddetlenmesiyle Silivri sahilinde bulunan rögarlar taştı. Sahildeki yollar sular altında kaldı.

yagmur

METEOROLOJİ'DEN PEŞ PEŞE UYARILAR

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, İç Anadolu’nun güneyi, Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun güneyi ile Düzce, Bolu, Ordu, Eskişehir, Erzurum, Kars, Iğdır, Ağrı, Tunceli, Adıyaman, Kilis ve Gaziantep çevreleri ile Samsun'un doğusunun sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu sabah saatlerinde Kırklareli ve Tekirdağ çevreleri ile İstanbul'un batı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının güneybatı kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın ise genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz kıyılarında batı ve güneybatı, güneydoğu kesimlerde doğu ve güneydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'da yer yer kuvvetli olarak (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı, yer yer çok bulutlu 23

İstanbul: Parçalı çok bulutlu, bu sabah saatlerinde batısında kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı 23

İzmir: Parçalı, yer yer çok bulutlu 25

Adana: Parçalı ve yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 29

Bursa: Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 23

Antalya: Parçalı, yer yer çok bulutlu, iç kesimleri ve Gazipaşa çevreleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 28

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, doğu kesimleri aralıklı sağanak yağışlı 23

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 22

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak yağışlı 19

Diyarbakır: Parçalı, yer yer çok bulutlu 28

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