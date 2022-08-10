Silivri'de yollar göle döndü, işyerlerini su bastı! "Rezil etti bizi"

Silivri sakinleri güne caddeleri göle çeviren ve işyerlerini su basmasına neden olan sağanakla uyandı. Ne var ki sağanak yağış sürpriz değildi; Meteoroloji Genel Müdürlüğü, dün yaptığı açıklamayla İstanbul genelinde çarşamba ve perşembe günleri etkili olması beklenen yağış konusunda uyarıda bulunmuştu.

BEKLENEN YAĞIŞ BAŞLADI

Bugün öğlen saatlerinden itibaren Silivri'de sağanak etkili olmaya başladı. Sağanak yağış nedeniyle kısa sürede bazı cadde ve yollar göle döndü. Yağış nedeniyle D-100 kara yolunda da trafik yoğunluğu oluştu.

SOKAKLAR SUYA GÖMÜLDÜ

Alibey Mahallesi’nde yağış sonrası bazı sokaklar sular altında kaldı. Sokakta park halinde bulunan 3 araç yarıya kadar suya gömüldü.

"ARAÇLARIN BOYUNA KADAR SU GELDİ"

İş yerini su basan esnaf Yavuz Çelik, "Yarım saat bir saat yağdı. 200 metrelik alan burası. Araçların boyuna kadar geldi su. Çok büyük bir olay yaşanmadı ama iş yerlerimiz zarar gördü. Yine bir mağduriyet yaşadık" diye konuştu.

"REZİL ETTİ BİZİ"

Binadaki kapıcı dairesi suyla dolan bina sakini ise, "Burada 1 metreye yakın su var. Her yağmurda burası böyle oluyor. 1 saat yağdı ama rezil etti bizi. Çizmeyle bile giremiyorum. Su dolu içerisi" dedi.

(DHA-İHA)

