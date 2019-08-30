Silivri'deki 30 Ağustos törenine 'Şeker Nine' damgasını vurdu

Kay\u0131tlara g\u00f6re 90 ya\u015f\u0131nda olan ancak 115 ya\u015f\u0131nda oldu\u011funu s\u00f6yleyen '\u015eeker Nine' Hasan Ali Y\u00fccel'in Atat\u00fcrk \u015fiirini okudu. \nZehra \u00c7etiner okudu\u011fu \u015fiire b\u00fcy\u00fck alk\u0131\u015f ald\u0131.\n(DHA) CHP'liler toplant\u0131da birbirine girdi! Kaftanc\u0131o\u011flu da oradayd\u0131\u0130zmirliler, TCG Bayraktar ve TCG Bart\u0131n gemilerini gezdiHarran'da Gastronomi ve G\u00f6zlemevi Merkezi a\u00e7\u0131ld\u0131
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