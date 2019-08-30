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Silivri'deki 30 Ağustos törenine 'Şeker Nine' damgasını vurdu

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.08.2019 16:32 | Son Güncelleme

Silivri'de 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısı ile tören düzenlendi. Törende 'Şeker Nine' olarak tanınan Zeliha Çetiner'in okuduğu Atatürk şiiri beğeni topladı.

Kayıtlara göre 90 yaşında olan ancak 115 yaşında olduğunu söyleyen 'Şeker Nine' Hasan Ali Yücel'in Atatürk şiirini okudu.

Zehra Çetiner okuduğu şiire büyük alkış aldı.

(DHA)

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Silivri 30 Ağustos şeker nine 30 Ağustos Zafer Bayramı

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