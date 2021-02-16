HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Silivri E-5 karayolunda 7 aracın karıştığı zincirleme kaza

Silivri E-5 karayolunda 7 aracın karıştığı zincirleme kaza

16.02.2021 12:27 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Silivri E-5 karayolunda 7 aracın karıştığı zincirleme kaza

Silivri E-5 karayolunda 7 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi.

Silivri E-5 karayolunda 7 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Kazada ölen ya da yaralanan olmadı.
Silivri’de şiddetli kar yağışı ve tipi, kazaları da beraberinde getirdi. E-5 Karayolu Araptepe mevkii Tekirdağ istikametinde kar yağışı nedeniyle görüş mesafesinin düştüğü yolda 7 araç birbirine girdi. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, bölgeye trafik yoğunluğu oluştu. Bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Çevrede güvenlik önlemleri alan polis ekipleri, trafiğin açılması için yoğun çaba sarf etti. Kazaya karışan araçlar yol kenarına çekilirken, kar küreme araçları da bölgede çalışma yaptı. Kaza sonrası tıkanan trafik, yeniden normale döndü.

Silivri E-5 karayolunda 7 aracın karıştığı zincirleme kaza

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER 'Benden neden makyaj videosu istiyorsunuz?' 'Benden neden makyaj videosu istiyorsunuz?'
Bakan Koca'dan vatandaşlara çağrıBakan Koca'dan vatandaşlara çağrı
45 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 45?45 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 45?

En Çok Okunan Haberler

Canlı yayında gergin anlar yaşanmıştı! Arif Verimli, Müge Anlı'nın programına böyle veda etti

Canlı yayında gergin anlar yaşanmıştı! Arif Verimli, Müge Anlı'nın programına böyle veda etti

Konya'da feci kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Konya'da feci kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Bakan Koca illere göre vaka artış oranlarını açıkladı

Bakan Koca illere göre vaka artış oranlarını açıkladı

Vedaya gittiğinde şoke oldu! 'Öyle poponu sallarsan...'

Vedaya gittiğinde şoke oldu! 'Öyle poponu sallarsan...'

Restoran ve kafelere süre sınırı gündemde

Restoran ve kafelere süre sınırı gündemde

İranlı kayıp kadın ortaya çıktı

İranlı kayıp kadın ortaya çıktı

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Savcılık 'TR bombaladı' paylaşımları için soruşturma başlattı

Savcılık 'TR bombaladı' paylaşımları için soruşturma başlattı

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

İstanbul dahil birçok ilde eğitime kar engeli

İstanbul dahil birçok ilde eğitime kar engeli

PKK'nın şehit ettiği sivillerden 10'unun kimliği belli oldu

PKK'nın şehit ettiği sivillerden 10'unun kimliği belli oldu

Bahçeli'den çok sert açıklama: Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak

Bahçeli'den çok sert açıklama: Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak

Diğer Haberler

Son Dakika: Balıkesir-Bursa karayolunda kar kabusu! Araç kuyruğu 25 kilometreyi geçti

Yol açılamıyor! Araç kuyruğu 25 km'yi geçti

Dehşete düşüren olay! Ormanlık alanda başı ezilmiş cesedi bulundu

Dehşete düşüren olay! Ormanlık alanda başı ezilmiş cesedi bulundu

Bakan Koca'dan 'koronavirüs aşısı' çağrısı

Bakan Koca'dan vatandaşlara çağrı

Sokak ortasında öldürülen Gülistan'ın katili kardeşi çıktı! Uzaklaştırma kararı aldırmış

Katili kardeşi çıktı! Kahreden detay

Kayseri'de işçi servisi devrildi! Yaralılar var

Kayseri'de işçi servisi devrildi! Yaralılar var

Son Dakika: AKOM duyurdu: İstanbul'da kar kalınlığı 45 santimetreye kadar çıktı

AKOM'dan kar yağışıyla ilgili açıklama

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.