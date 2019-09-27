HABER

Silivri halkı geceyi parklarda geçiriyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.09.2019 01:43 | Son Güncelleme

İstanbul’da yaşanan depremin ardından evlerine gitmekte tereddüt eden vatandaşlar geceyi park ve bahçelerde geçiriyor.İstanbul Silivri açıklarında 5.8 büyüklüğünde meydana gelen deprem kentteki vatandaşları tedirgin etti.

İstanbul’da yaşanan depremin ardından evlerine gitmekte tereddüt eden vatandaşlar geceyi park ve bahçelerde geçiriyor.
İstanbul Silivri açıklarında 5.8 büyüklüğünde meydana gelen deprem kentteki vatandaşları tedirgin etti. Deprem sonrasında evlerinden ve işyerlerinden çıkan vatandaşlar saatlerin ilerlemesi rağmen evlerine dönmekte tereddüt ediyor. Artçı sarsıntıların devam ettiği Silivri’de saatler gece yarısını geçmesine rağmen çok sayıda vatandaş evlerine dönmek istemeyip, geceyi parklarda geçiriyor. Cumhuriyet Parkında toplanan vatandaşların kimisi kilim serip üzerinde otururken, bazıları ise kurdukları çadırda uyumayı tercih etti. Öte yandan vatandaşların toplandığı bölgelerde gezen polis ekipleri ise, araçtan yaptıkları anonslarla, vatandaşların şüpheli şahısları bildirmelerini ve değerli eşyalarını yanlarından ayırmamaları uyarısında bulundu.

Yok artık, gören şaşıp kaldı! Balıkçıların yanına gelip... Yok artık, gören şaşıp kaldı! Balıkçıların yanına gelip...
Türk Telekom'dan açıklama!Türk Telekom'dan açıklama!
Erdoğan'dan güvenli bölge açıklaması!Erdoğan'dan güvenli bölge açıklaması!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Kısmetse Olur Melis sütyensiz haliyle tepki çekti

Kısmetse Olur Melis sütyensiz haliyle tepki çekti

Türk Telekom'dan deprem açıklaması

Türk Telekom'dan deprem açıklaması

AFAD'dan vatandaşlara uyarı!

AFAD'dan vatandaşlara uyarı!

İstanbul'da okullar tatil mi? Fuat Oktay'dan açıklama

İstanbul'da okullar tatil mi? Fuat Oktay'dan açıklama

Binlerce lira cepte kalacak! Taşıtta faiz indirimi vatandaşa kar ettirecek

Binlerce lira cepte kalacak! Taşıtta faiz indirimi vatandaşa kar ettirecek

İstanbul'da şiddetli deprem

İstanbul'da şiddetli deprem

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Türk Telekom'dan deprem açıklaması

Türk Telekom'dan deprem açıklaması

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

İstanbul'da şiddetli deprem

İstanbul'da şiddetli deprem

İstanbul'da bir deprem daha!

İstanbul'da bir deprem daha!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Türk Telekom'dan açıklama!

Türk Telekom'dan açıklama!

Erdoğan'dan güvenli bölge açıklaması!

Erdoğan'dan güvenli bölge açıklaması!

İşte korkutan İstanbul depreminin ses kaydı

İşte korkutan İstanbul depreminin ses kaydı

Son dakika: İstanbul'da bir deprem daha!

İstanbul'da bir deprem daha!

Son dakika! Bir uyarı da İstanbul Valiliği'nden geldi: İtibar etmeyiniz

Bir uyarı da İstanbul Valiliği'nden

İstanbul sokakta! Parklara akın ettiler

İstanbul sokakta! Parklara akın ettiler

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.