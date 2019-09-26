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Silivri merkezli 5.8 büyüklüğündeki deprem Marmara ve Ege'yi salladı (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.09.2019 15:07 | Son Güncelleme

KOCAELİ'DE DE VATANDAŞLAR SOKAĞA ÇIKTI Marmara Denizi'nde Silivri açıklarında meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki deprem, Kocaeli’de de korkuya neden oldu.

Silivri merkezli 5.8 büyüklüğündeki deprem Marmara ve Ege'yi salladı (2)

KOCAELİ'DE DE VATANDAŞLAR SOKAĞA ÇIKTI
Marmara Denizi'nde Silivri açıklarında meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki deprem, Kocaeli’de de korkuya neden oldu. Vatandaşlar, panik içerisinde ev ve iş yerlerini terk edip, sokaklara çıktı. Öğrenciler öğretmenleri tarafından okul bahçelerine alındı. Veliler okullara gidip, çocuklarını aldı. Kamu kuruluşunda işlem yaptıran vatandaşlar ile çalışanlar da panik içerisinde kendilerini dışarı attı. Cep telefonlarına sarılan vatandaşlar, yakınlarına ulaşmaya çalıştı.
SAKARYA VE DÜZCE'DE DE HİSSEDİLDİ
Deprem, Sakarya ve Düzce'de de hissedildi. Depremle birlikte vatandaşlar sokaklara döküldü. Ev ve iş yerlerinden çıkan vatandaşlar, cep telefonlarıyla yakınlarını arayarak bilgi almaya çalıştı. Depremin korkusunu yaşayan vatandaşlar bir süre dışarıda bekledi.
İsmini vermek isteyen bir vatandaş, "Önce başımız döndü sandık. İş yerimizde eşyalar sallanınca deprem olduğunu anladık. Kendimizi dışarı attık" dedi.
BURSA'DA PANİK YAŞANDI
Deprem, Bursa'da da korku ve paniğe neden oldu. Evlerinde bulunan vatandaşlar, korku içinde dışarı çıktı. Bir süre kent genelinde telefon hatları kesildi. Kentteki tüm okullardaki öğrenciler, tedbir amaçlı binalardan tahliye edildi. Veliler, çocuklarını almak için okullara geldi.

Dinçer AKBİR- Aziz GÜVENER- Tezcan SOLMAZ- Muammer İRTEM- Mehmet İNAN/KOCAELİ, SAKARYA, DÜZCE, BURSA, (DHA)

FOTOĞRAFLI

Silivri merkezli 5.8 büyüklüğündeki deprem Marmara ve Ege'yi salladı (2)Silivri merkezli 5.8 büyüklüğündeki deprem Marmara ve Ege'yi salladı (2)Silivri merkezli 5.8 büyüklüğündeki deprem Marmara ve Ege'yi salladı (2)Silivri merkezli 5.8 büyüklüğündeki deprem Marmara ve Ege'yi salladı (2)

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