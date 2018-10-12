- SİLİVRİ SAHİLİ SULAR ALTINDA KALDI (1)

İstanbul DHA
Silivri'de gece saatleri itibariyle gök gürültülü sağanak yağış ilçede hayatı olumsuz etkiledi. Yağışın sabah saatlerinde daha da şiddetlenmesiyle Silivri sahilinde bulunan rögarlar taştı. Sahildeki yollar sular altında kaldı.
Görüntü Dökümü:
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-Yoldaki su birikintisi
-Detaylar
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