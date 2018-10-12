Silivri sahili sular altında kaldı (1)

İstanbul DHA - SİLİVRİ'de gece saatleri itibariyle gök gürültülü sağanak yağış ilçede hayatı olumsuz etkiledi. Yağışın sabah saatlerinde daha da şiddetlenmesiyle Silivri sahilinde bulunan rögarlar taştı. Sahildeki yollar sular altında kaldı.
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