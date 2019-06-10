HABER

Silivri sahilinde boğulma tehlikesi geçiren çocuk hastanede hayatını kaybetti

YAŞAM HABERLERİ  | 10.06.2019 18:43 | Son Güncelleme

İstanbul Silivri’de ailesiyle birlikte girdiği denizde boğulma tehlikesi geçirdiği sırada son anda kurtarılarak hastaneye kaldırılan 10 yaşındaki Menice İnci Çapkan, yapılan bütün müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.Olay, Silivri Gümüş yaka sahilinde meydana geldi.

İstanbul Silivri’de ailesiyle birlikte girdiği denizde boğulma tehlikesi geçirdiği sırada son anda kurtarılarak hastaneye kaldırılan 10 yaşındaki Menice İnci Çapkan, yapılan bütün müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Olay, Silivri Gümüş yaka sahilinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, saat 15.00 sıralarında 10 yaşındaki Menice İnci Çapkan isimli kız çocuğu, ailesiyle birlikte denize girmek için sahile geldi. Denize giren 10 yaşındaki Çapkan, ailesinin yanından uzaklaştığı sırada dengesini kaybederek çırpınmaya başladı. Küçük kızın suda çırpındığını gören aile, çevredekilerden yardım istedi. Sahilde bulunan can kurtaran denize girerek çocuğu kurtararak karaya çıkardı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalesini olay yerinde yaptığı kız çocuğunu tedavi etmek üzere hastaneye kaldırdı. Hastanede tedavi altına alınan Menice İnci Çapkan, yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

PARTNER Kendilerinden geçtiler! Gençlerin çılgın eğlencesi Kendilerinden geçtiler! Gençlerin çılgın eğlencesi
Polis uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyorPolis uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor
Suç makinesine baskınSuç makinesine baskın
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Bakan Kasapoğlu'ndan İzlanda kararı!

Bakan Kasapoğlu'ndan İzlanda kararı!

Kadın avukatın zor anları

Kadın avukatın zor anları

Sosyal medyanın diline düştü! Herkes dalga geçiyor

Sosyal medyanın diline düştü! Herkes dalga geçiyor

Çok sinirlenip ifşa etti: Sapık ruhlu...

Çok sinirlenip ifşa etti: Sapık ruhlu...

Yıldırım-İmamoğlu ortak yayınının günü ve moderatörü belli oldu

Yıldırım-İmamoğlu ortak yayınının günü ve moderatörü belli oldu

Son dakika! Ekrem İmamoğlu ifadeye çağrılacak

Son dakika! Ekrem İmamoğlu ifadeye çağrılacak

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Saçlarını yaptırmak için kuaföre gitti, hayatı kabusa döndü

Saçlarını yaptırmak için kuaföre gitti, hayatı kabusa döndü

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Kayıp olarak aranıyordu uyurken bulundu

Kayıp olarak aranıyordu uyurken bulundu

Herkes orayı görmek isteyince... İzdiham yaşandı

Herkes orayı görmek isteyince... İzdiham yaşandı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Manisa'da çiftlikte korkunç olay

Manisa'da çiftlikte korkunç olay

Kızını döverek öldürdüğü iddiasıyla yargılanıyor.... Mahkemede dikkat çeken sözler

Mahkemede şoke eden sözler! Oğlunu doğurunca kızını...

İzmir'de korkunç görüntü! Gören telefonuna sarıldı

İzmir'de korkunç görüntü! Gören telefonuna sarıldı

Kadın avukatın zor anları

Kadın avukatın zor anları

Kız çocuğuna cinsel istismara linç girişimi

Adana'da iğrenç olay! Kız çocuğu bağırmaya başlayınca...

“Evim olmayan dünyada retina onarımı: Op ruhsoyu” e-kitap olarak yayınlandı

“Evim olmayan dünyada retina onarımı: Op ruhsoyu” e-kitap olarak yayınlandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.