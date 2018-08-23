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Silivri sahillerinde yoğunluk

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.08.2018 14:04 | Son Güncelleme

Sıcaktan bunalan vatandaşlar, sahillerde zaman geçiriyor

İSTANBUL (AA) - Silivri'de, sıcaktan bunalan vatandaşlar sahillerde yoğunluk oluşturdu.

Sabah erken saatlerden itibaren Kumluk mevkisindeki plajlara gelen vatandaşlar, denize girerek serinliyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesine bağlı cankurtaran ekipleri, herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için yoğunluğun yaşandığı sahillerde vatandaşları sık sık uyarıyor.

Bazı vatandaşların ise serinlemek için denize girmek yerine güneşten korunmak için park ve bahçelerde zaman geçirdiği görüldü.

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