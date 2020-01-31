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Silivri TEM Otoyolunda TIR devrildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.01.2020 16:51 | Son Güncelleme

SİLİVRİ'de TEM otoyolunda yabancı plakalı TIR devrildi.

Uğur Samet AVCI/İSTANBUL,(DHA)-SİLİVRİ'de TEM otoyolunda yabancı plakalı TIR devrildi.
Kaza, saat 14.30 sıralarında TEM Otoyolu Silivri mevkii İstanbul istikametinde meydana geldi. Seyir halindeki yabancı plakalı TIR, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıkarak, aydınlatma direğini altına alarak devrildi. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve Silivri itfaiye ekipleri sevk edildi. Çekiciler yardımıyla TIR'ı kaldırma çalışmaları sürüyor. Kaza nedeniyle trafik akışı yan yoldan sağlanırken, İstanbul istikametinde trafik yoğunluk oluştu.

(FOTOĞRAF)

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