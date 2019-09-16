'Silivri-Tuzla hattında deprem tehlikesi yükseldi'

Selen YALAZ- İbrahim KÖRDEMİRCİ/ANKARA, (DHA)- GAZİ Üniversitesi Deprem Mühendisliği Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde görevli Doç. Dr. Bülent Özmen, yeni 'Türkiye Deprem Tehlike Haritası'na göre İstanbul'da tehlikeli alanların Marmara denizine kıyısı olan ilçeler olduğunu söyledi. Özmen, "Marmara denizine en yakın olan noktaları Silivri'den başlayıp Tuzla'ya kadar olan bütün yerlerde, eski harita ile kıyasladığımızda deprem tehlikesinin çok yükseldiğini görüyoruz" dedi.

Doç. Dr. Bülent Özmen, DHA'ya yaptığı açıklamada 1 Ocak 2019 tarihinde yürürlüğe giren 'Türkiye Deprem Tehlike Haritası' ile Türkiye için radikal değişikliklerin meydana geldiğini bildirdi. Yeni harita ile birlikte özellikle İstanbul için '1'inci derece, 2'inci derece, 3'üncü derece' diye bahsedilen bölgelerin kalktığını ifade eden Özmen, yeni haritanın mevcut ve yapılacak binaları yakından ilgilendirdiğini kaydetti.

'BU DEĞİŞİKLİK HEPİMİZİ İLGİLENDİRİYOR'

Özmen, yeni deprem tehlike haritası ile yeni yapılacak binaların bu haritadan alınan parametrelere göre yapılacağını ve depreme dayanıklı olacağını bildirdi. Mevcut binaların ve güçlendirme yapılması gereken binaların tespitinin de yine bu haritalara göre yapılacağını kaydeden Özmen, "Kentsel dönüşüm çalışmaları şu ara çok gündemde. Çevre ve Şehircilik Bakanımız da bir eylem planı açıkladı. Kentsel dönüşüm altında belirlenen riskli binalar da artık yine bu haritaya göre belirlenecek. Dolayısı ile mevcut ve yeni yapılacak binaları da ilgilendirdiği için bu değişiklikler hepimizi ilgilendiriyor."