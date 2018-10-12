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Silivri ve Çatalca'da su baskınları

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.10.2018 09:47 | Son Güncelleme

Savaş ATAK -İstanbul DHA - İSTANBUL'un batısında gece saatlerinde etkili olan yağış Silivri ve Çatalca'da su baskınlarına neden oldu.

Savaş ATAK -İstanbul DHA - İSTANBUL'un batısında gece saatlerinde etkili olan yağış Silivri ve Çatalca'da su baskınlarına neden oldu. Yağışın sabah saatlerinde daha da şiddetlenmesiyle Silivri sahilinde bulunan rögarlar taştı. Sahildeki yollar sular altında kaldı. Çatalca'da da bazı yollar su altında kaldı. Sürücüler su dolan yollarda ilerlemekte güçlük çekti.

(FOTOĞRAF)

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