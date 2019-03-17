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SİLİVRİ'DE 2 KİŞİ DEFİNE ARARKEN KARBONDİOKSİT GAZINDAN ZEHİRLENDİ

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.03.2019 15:51 | Son Güncelleme

  Silivri Gümüşyaka Mahallesi'nde define arayan 2 kişi karbondioksit gazından zehirlenerek kazdıkları tünelde kaldı.

Haber-Kamera: Eren ERMİŞ-Ersan SAN / İSTANBUL, (DHA)
Silivri Gümüşyaka Mahallesi'nde define arayan 2 kişi karbondioksit gazından zehirlenerek kazdıkları tünelde kaldı. Olay yerine itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Olay yerine iş makinesi de getirilirken, ekiplerin 2 kişiyi arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA
İstanbul Valiliği'nden olayla ilgili açıklama yapıldı. Açıklamada, "Silivri Gümüşyaka Dağlalesi Sokak'ta kiraladıkları yazlık evin bahçe kısmında tarihi eser bulmak amacıyla kazı yapan 5 kişi 12 Mart'ta kazdıkları tünel içine girmiştir. Tünel içine giren kişilerden 2'si karbondioksit gazından zehirlendiği değerlendirilmekte olup ulaşmak amacıyla çalışmalar başlatılmıştır" deniydi.

KAYMAKAMDAN AÇIKLAMA
Olay yerine gelen Kaymakam Ali Partal konuyla ilgili yaptığı açıklamada "Toplamda 5 kişi define aramak için epeyce zamandır bölgede konuşlanmışlar. Yazlık ev kiralamışlar ve bu evin içerisinden kazıya başlamışlar. Şuanda 2 kişi olduğu değerlendiriliyor. İlk ifadelerden bu anlaşılıyor. Göçükten değil içerdeki gazdan yani karbondioksitten zehirlenmeden kaynaklı. AFAD ekiplerimiz ve İstanbul itfaiyemiz çalışıyor. Gelişmeleri sizlere aktaracağız. Gözaltında 3 kişi var. Cumhuriyet Başsavcılığımız soruşturmalarını sürdürüyor" dedi.

Belediye Başkanı Özcan Işıklar ise "Şuana kadar bildiğimiz 2 kişinin göçük altında kaldığı düşünülüyor. Kurtarma çalışmaları devam ediyor. Edindiğimiz bilgi bu yönde. Silivri'de tarihi değeri çok yüksek kalıntıların olması nedeniyle bu şekilde izinsiz kazılara zaman zaman rastlanıyor. Tarihi değeri olan eserlerin yurt dışına kaçırıldığını basından görüyoruz. 7 bin yıllık insan yerleşimi olan bu bölgede bu şekilde izinsiz kazılar yapılıyor ne yazık ki. Bizim kontörlümüz dışında yapılan kaçak yapılar ile tarihi değerlerimiz hoyratça harcanmak isteniyor" şeklinde bilgilendirmede bulundu.

EK GÖRÜNTÜ:
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-Kaymakamın açıklaması
-Belediye başkanı açıklaması
-Genel ve detaylar

Görüntü dökümü:
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HAVADAN GÖRÜNTÜ
-Kurtarma çalışmaları
-Çevreden detaylar
-Caddesinin görüntüsü
-Jandarma ekipleri
-İş makinesi
-Genel ve detaylar
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