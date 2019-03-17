SİLİVRİ'DE 2 KİŞİ DEFİNE ARARKEN KARBONDİOKSİT GAZINDAN ZEHİRLENDİ

Haber-Kamera: Eren ERMİŞ-Ersan SAN / İSTANBUL, (DHA)

Silivri Gümüşyaka Mahallesi'nde define arayan 2 kişi karbondioksit gazından zehirlenerek kazdıkları tünelde kaldı. Olay yerine itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Olay yerine iş makinesi de getirilirken, ekiplerin 2 kişiyi arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

İstanbul Valiliği'nden olayla ilgili açıklama yapıldı. Açıklamada, "Silivri Gümüşyaka Dağlalesi Sokak'ta kiraladıkları yazlık evin bahçe kısmında tarihi eser bulmak amacıyla kazı yapan 5 kişi 12 Mart'ta kazdıkları tünel içine girmiştir. Tünel içine giren kişilerden 2'si karbondioksit gazından zehirlendiği değerlendirilmekte olup ulaşmak amacıyla çalışmalar başlatılmıştır" deniydi.

KAYMAKAMDAN AÇIKLAMA

Olay yerine gelen Kaymakam Ali Partal konuyla ilgili yaptığı açıklamada "Toplamda 5 kişi define aramak için epeyce zamandır bölgede konuşlanmışlar. Yazlık ev kiralamışlar ve bu evin içerisinden kazıya başlamışlar. Şuanda 2 kişi olduğu değerlendiriliyor. İlk ifadelerden bu anlaşılıyor. Göçükten değil içerdeki gazdan yani karbondioksitten zehirlenmeden kaynaklı. AFAD ekiplerimiz ve İstanbul itfaiyemiz çalışıyor. Gelişmeleri sizlere aktaracağız. Gözaltında 3 kişi var. Cumhuriyet Başsavcılığımız soruşturmalarını sürdürüyor" dedi.