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Silivri’de 3,5 hektarlık ormanlık alan kül oldu

YAŞAM HABERLERİ  | 18.09.2019 21:06 | Son Güncelleme

Silivri’de iki farklı noktada çıkan yangında 3,5 hektarlık orman kül oldu.Yangın, öğle saatlerinde Silivri Beyciler Mahallesi’nde bulunan ormanlık alanda çıktı.

Silivri’de iki farklı noktada çıkan yangında 3,5 hektarlık orman kül oldu.

Yangın, öğle saatlerinde Silivri Beyciler Mahallesi’nde bulunan ormanlık alanda çıktı. Edinilen bilgiye göre, ormanlık alanın iki farklı noktasında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangını gören vatandaşlar durum itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen Silivri İtfaiye ekipleri yangına müdahalede bulundu. Orman Genel Müdürlüğüne bağlı yangın söndürme helikopteri ise ekiplerin söndürme çalışmalarına havadan destek verdi. Orman İşletme Şefliği ekiplerinin de katıldığı müdahalede, yangın kontrol altına alınarak söndürülürken, 3,5 hektarlık ormanlık alan kül oldu. Silivri Orman İşletme Şefi Gaye Ercan, söndürme çalışmalarını yakından takip ederek ekiplerin koordinasyonunu sağladı.
Jandarma ekipleri ise yangının çıkış nedenini araştırmak için çalışma başlattı.

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