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Silivri’de 44 koronavirüs vakası

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.05.2020 15:18 | Son Güncelleme

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, yazılı bir açıklama yaparak Silivri Ceza İnfaz Kurumu’ndaki 44 tutuklu/hükümlüde koronavirüs tespit edildiğini duyurdu.

Silivri’de 44 koronavirüs vakası

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, Silivri Ceza İnfaz Kurumu’ndaki 44 tutuklu/hükümlüde yeni tip koronavirüs tespit edildiğini açıkladı. Yapılan yazılı açıklamada, testi pozitif çıkan tutuklu/hükümlülerin genel sağlık durumlarının iyi olduğu ve ailelerine bilgi verildiği kaydedildi.

Açıklamada Silivri Ceza İnfaz Kurumu 7 numaralı L tipi Cezaevi’nde koronavirüs belirtileri gözlemlenen iki tutuklu/hükümlünün sağlık kurumuna sevk edildiği ve COVID-19 testlerinin pozitif çıktığı kaydedildi. Bunun üzerine bu iki kişiyle yakın temasta bulunan kişilerin de teste tabi tutulduğu ve yapılan testlerde 42 tutuklu/hükümlünün daha COVID-19 testlerinin pozitif çıktığı belirtildi.

Açıklamada koronavirüs testi pozitif çıkan kişilerin izole edildiği ve Silivri Ceza İnfaz Kurumu Kampüs Devlet Hastanesi'ne sevk edildiği belirtildi. Herhangi bir semptom göstermeyen 40 tutuklu/hükümlünün tedavi ve takibinin, kurumda belirlenen izolasyon alanında doktor gözetiminde yapıldığı, diğer 2 tutuklu/hükümlünün tedavisine ise bir süre daha hastane ortamında devam edileceği kaydedildi.

DHA / BW,ET

©Deutsche Welle Türkçe

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