HABER
  4. Silivri'de 4.7 büyüklüğünde deprem (2)

Silivri'de 4.7 büyüklüğünde deprem (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.01.2020 18:00 | Son Güncelleme

Marmara Denizi'nde Silivri açıklarında 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Alper KORKMAZ - Zeki GÜNAL- Uğur Samet AVCI - İSTANBUL (DHA) Marmara Denizi'nde Silivri açıklarında 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 16.37'de meydana gelen deprem İstanbul başta olmak üzere Marmara Bölgesinin bir çok noktasında hissedildi. Silivri ve çevresindeki ilçelerde oturanlar sokağa çıktı.
İstanbu Valisi Ali Yerlikaya, "Başta AFAD Koordinasyon Merkezimiz olmak üzere diğer çağrı merkezlerimize deprem sonrasında, şu ana kadar depremle ilgili herhangi bir çağrı gelmemişti" açıklaması yaptı.
Silivri Belediyesi'nden yapılan açıklamada da Herhangi bir can ve mal kaybı yoktur" denildi.
DEPREM KAMERADA
Bu arada İstanbul'da deprem güvenlik kamerasına yansıdı. Bahçelievler'de bir işyerine ait güvenlik kamerası görüntülerinde sarsıntıyla birlikte çalışanların dışarıya kaçtığı görülüyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERHangi otomobil kaç adet sattı! İşte 2019 rakamları...Hangi otomobil kaç adet sattı! İşte 2019 rakamları...
İşte İstanbul'daki acil toplanma alanlarıİşte İstanbul'daki acil toplanma alanları
Sivas'ta Yıldız Göleti'nin yüzeyi buzla kaplandıSivas'ta Yıldız Göleti'nin yüzeyi buzla kaplandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Korkutan haber! Yoğun bakıma kaldırıldı

Korkutan haber! Yoğun bakıma kaldırıldı

Fox TV'de Kadın dizisi için şok karar!

Fox TV'de Kadın dizisi için şok karar!

Her şeyi tek tek anlattı: Cumhurbaşkanı Erdoğan kaçırılsaydı...

Her şeyi tek tek anlattı: Cumhurbaşkanı Erdoğan kaçırılsaydı...

Ruhani'den düşürülen uçakla ilgili açıklama

Ruhani'den düşürülen uçakla ilgili açıklama

Ukrayna'dan İran'ın 'biz vurduk' itirafına ilk tepki!

Ukrayna'dan İran'ın 'biz vurduk' itirafına ilk tepki!

Dolmabahçe'de kritik görüşme!

Dolmabahçe'de kritik görüşme!

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Erkek çocuklara cinsel istismarda bulunduğu iddia edilmişti! Feci halde bulundu

Erkek çocuklara cinsel istismarda bulunduğu iddia edilmişti! Feci halde bulundu

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Ümraniye TEM Otoyolu'nda kaza

Ümraniye TEM Otoyolu'nda kaza

Otobüs yolculuğu yapan herkesi ilgilendiriyor!

Otobüs yolculuğu yapan herkesi ilgilendiriyor!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul'daki deprem sırasında arkadaşları kaçtı, o oturmaya devam etti

Deprem sırasında şaşırtan görüntü

İstanbul'da deprem anlarında acil toplanma alanları nerede? Deprem toplanma alanı nasıl öğrenilir?

İşte İstanbul'daki acil toplanma alanları

AFAD'dan son dakika deprem açıklaması: Deprem farklı fay segmentinde oldu

AFAD: Deprem farklı fay segmentinde oldu!

Bursa’da FETÖ’nün ‘askeri mahrem’ yapılanmasına darbe! 71 kişi tutuklandı

FETÖ’nün ‘askeri mahrem’ yapılanmasına darbe!

İstanbul'da korkutan deprem! Markette yaşanan panik anları kamerada

İstanbul'daki depremde yaşanan panik kamerada

Fay hattı nedir? Evinizin altından fay hattı geçiyor mu? MTA fat hattı sorgulama

Evinizin altından fay hattı geçiyor mu?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.