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  4. Silivri'de 50 metrelik yükseklikten düşen 2 genç kız yaralandı

Silivri'de 50 metrelik yükseklikten düşen 2 genç kız yaralandı

YAŞAM HABERLERİ  | 17.07.2020 10:46 | Son Güncelleme

Silivri'de gezmeye çıkan 16 ve 17 yaşındaki iki kuzen, yaklaşık 50 metre yükseklikteki tepelikten deniz kenarına düşerek yaralandı.

Silivri'de 50 metrelik yükseklikten düşen 2 genç kız yaralandı

Olay, dün akşam saatlerinde Cumhuriyet Mahallesi Bağlar Caddesi'nde yaşandı.

İddiaya göre, gezmeye çıkan 16 Nazer A. ve 17 yaşındaki Buse N. henüz bilinmeyen nedenle 50 metre yükseklikteki tepelikten deniz kenarında bulunan kayalıklara düştü. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ve polis ekipleri tarafından düştüğü yerden alınan yaralılar, tekneyle kıyıya götürüldü. Daha sonra ambulansla alınan yaralılar Silivri Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis olayla ilgili çalışma başlattı.

DHA

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