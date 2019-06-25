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Silivri'de 6 dönümlük buğday tarlası yandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.06.2019 20:39 | Son Güncelleme

SİLİVRİ'de henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın sonucunda 6 dönümlük buğday tarlası yandı.

Alparslan ERMİŞ/İSTANBUL,(DHA)-SİLİVRİ'de henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın sonucunda 6 dönümlük buğday tarlası yandı.

Yangın, saat 15.00 sıralarında Selimpaşa Mahallesi Kadıköy Bağları Caddesi Sürmeli Çıkmazı'nda henüz bilinmeyen bir nedenle çıktı. Yangını görenlerin haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, yangını kısa sürede kontrol altına alarak, alevlerin çevre de bulunan ev ve tarlalara sıçramasını önledi. Yangın sonucu 6 dönümlük buğday kül oldu.

Jandarma ekipleri olayla ilgili araştırma başlattı.

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